Freebuds 5i Test – Des écouteurs à moins de 100€ certifiés Hi-Res audio

Huawei sort les Freebuds 5i, des écouteurs à petit prix mais avec un fort potentiel. Découvrez ce qu’ils valent dans notre test.

Le constructeur fait évoluer les Freebuds 5i en leur attribuant des fonctions premium. Ils sont proposés à 99€ avec un ANC performant de 42dB et une compatibilité Hi-Res audio. On vous dit tout dans notre test complet (non sponsorisé).

Huawei Freebuds 5i – Un design et une ergonomie améliorés

Les Freebuds 5i arrivent dans une forme plus compacte que leurs prédécesseurs. Le boitier en forme de galet paraît minuscule. Il tient dans le creux de la main. Il est recouvert d’un texture mate douce au toucher qui ne marque par les traces de doigts.

Huawei a également travaillé sur la tige des écouteurs. Elle a été raccourcie et la hauteur des écouteurs passe de 36mm à 29mm. On gagne 7mm mais aussi quelques grammes avec un poids allégé de 11%.

Chaque écouteur pèse 4,9g au lieu de 5,5g. Il en résulte un confort amélioré. On ne sent pas de gène même après une longue période d’écoute. La petite taille des Freebuds 5i ne se révèle pas un problème. Ils tiennent bien dans le creux des oreilles même quand on secoue la tête.

Ils se montrent de bons compagnons des séances de sport light. Leur certification IP54 leur garantit une protection contre les éclaboussures et la poussière.

La qualité audio

Les Freebuds 5i sont compatibles avec EMUI, Android et iOS. L’installation se fait simplement via l’application Ai Life. Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton placé sur le côté droit du boitier pour les détecter. Ils sont opérationnels après quelques minutes d’installation.

Un test de port des embouts en silicone permet de sélectionner les mieux adaptés à vos oreilles.

Les Freebuds 5i intègrent un driver dynamique de 10mm. Il permet d’offrir un son riche et profond. Les écouteurs sont compatibles Hi-Res Audio. Le son est clair et puissant.

Les voix se détachent mais les écouteurs abusent un peu trop des basses. Le réglage par défaut est amplement suffisant pour délivrer un son enveloppant. Lorsqu’on passe en mode Amplification des basses, la balance est complétement dérèglée. Les basses engloutissent tout.

Dans de telles circonstances un équaliseur personnalisable aurait été appréciable. L’appli propose un autre pré-réglage pour accentuer les aigus mais on se heurte au même souci. L’ensemble est déséquilibré.

Heureusement les Freebuds 5i donnent le meilleur avec le réglage par défaut qui s’adapte à la plupart des styles.

On apprécie également la possibilité de connecter les Freebuds 5i à plusieurs appareils en même temps. Vous pouvez par exemple les lier à votre smartphone et votre ordinateur. Ainsi lorsque vous recevez un appel téléphonique vous pouvez directement répondre avec les écouteurs sans avoir de manipulation à faire.

La réduction de bruit active

Les Freebuds 5i s’appuient sur un double micro pour proposer un système de réduction de bruit active efficace. Les micros à l’intérieur et à l’extérieur détectent les bruits environnants et peuvent les atténuer jusqu’à 42dB.

L’interface propose trois niveaux de réductions : 25dB, 30dB et 42dB. Poussé au niveau maximum, vous entendrez à peine le son d’un clavier et il étouffera le bruit de la circulation en extérieur. Seul le bruit des motos réussit à percer son armure.

Si vous écoutez de la musique, les bruits autour de vous s’envoleront et vous serez transportés dans une bulle dépourvue d’agressions sonores. Les autres niveaux de réduction de bruit permettent de renouer avec la réalité et d’entendre ce qui vous entoure.

L’autonomie

Malgré leur petite taille, les écouteurs intègrent chacun une batterie de 55mAh complétée par celle de 410mAh contenu dans le boitier. Ce dernier est compatible avec la recharge rapide. Seulement 15 minutes sont nécessaires pour récupérer 4 heures d’écoute. Il faut patienter 60 minutes pour une charge complète.

Vous pouvez en moyenne utiliser les Freebuds 5i pendant 7,5 heures. Cette durée peut varier en fonction du volume d’écoute ou du niveau d’ANC choisi. Partez plutôt sur 6 heures avec une réduction du bruit calée sur 42dB et un volume sonore moyen.

Avec l’aide du boitier de recharge leur autonomie monte à 28 heures. C’est 6 heures de plus que les Freebuds 4i.

Ce qu’on en pense

Les Freebuds 5i sont étonnamment performants pour leur taille et leur prix. Leur petite taille et leur légèreté les rend agréables à porter. Huawei a également fait un gros effort sur le design du boitier qui ressemble à petit galet moucheté qui se glisse facilement dans une poche.

La qualité audio est au rendez-vous. Les écouteurs diffusent un son clair et puissant qui flatte les oreilles. On regrette juste le manque de personnalisation de l’équaliseur mais il faut bien laisser quelque chose aux écouteurs plus chers.

Les Freebuds 5i sont également dotés d’un système de réduction de bruit active 42dB très efficace qui permet de se concentrer pleinement sur sa musique ou son travail.

A 99,99€, les Freebuds 5i sont des écouteurs incontournables dans cette gamme de prix et même au-dessus. Cliquez sur ce lien pour les acheter.