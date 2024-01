Galaxy Ring – La bague connectée de Samsung livre ses premiers secrets

La Galaxy Ring est la prochaine grosse innovation de Samsung. De nouvelles infos sur la bague connectée viennent de fuiter.

Samsung a laissé tout le monde sur sa faim avec le teaser de la Galaxy Ring lors du lancement des Galaxy S24. La firme coréenne a balancé un teaser sur sa future bague connectée sans donner plus d’explication. Heureusement, certains ont réussi à grapiller des informations.

L’analyste AviGreengart (via) a enfilé un prototype avancé de la Galaxy Ring. Il nous livre ses premières impressions.

Il s’agit d’une bague connectée qui est à la fois un concentré de technologies mais aussi un accessoire de mode. La Galaxy Ring est constituée de métal avec trois finitions différentes. Elle reste malgré tout particulièrement légère.

Galaxy Ring – Samsung veut vous passer la bague au doigt

Les capteurs sont placés à l’intérieur de l’anneau. Comme pour une montre connectée, ils mesurent le rythme cardiaque, le SpO2, le niveau de stress ou la qualité du sommeil. On ne sait pas encore si l’extérieur de l’anneau est tactile et si elle pilotera certaines fonctions du smartphone. Espérons juste que l’autonomie suivra et dépassera la journée.

Samsung souhaite passer la bague au doigt d’un maximum de personnes. La compagnie a donc conçu différentes tailles de Galaxy Ring. Le diamètre peut aller jusqu’à 22,2mm. Cela correspond à une taille 13 américaine.

Une bague connectée est une façon plus simple et naturelle de collecter des données santé qu’une montre connectée. C’est moins intrusif et plus facile à porter. La Galaxy Ring sera peut-être le prochain compagnon indispensable des smartphones.

La date de sortie de la Galaxy Ring reste encore un mystère mais la bague connectée pourrait faire ses débuts dans le courant du troisième trimestre 2024.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.