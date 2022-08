Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 – Plus que quelques heures pour profiter des offres de précommande

La période de précommande du Galaxy Z Flip4, du Galaxy Z Fold4 se termine bientôt. Vous pouvez encore bénéficier des offres de Samsung.

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 ont été dévoilés le 10 août. Samsung confirme sa maîtrise des smartphones pliables avec ces nouveaux modèles. Ce sont de vrais bijoux.

Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 – Quelles réductions pour les précommandes ?

Les deux smartphones pliables sont en précommande jusqu’au 25 août. Comme d’habitude Samsung a mis en place des offres à ne pas manquer. Jusqu’au 25 août minuit, vous pouvez bénéficier de remises atteignant 850€ avec la reprise de votre ancien smartphone. Bien sûr les sommes varient en fonction de l’achat d’un Z Flip4 ou d’un Z Fold4 et de l’appareil échangé.

Pendant la période des précommandes le Galaxy Z Flip4 se voit appliquer un bonus reprise de 150€. Samsung ajoute 100€ pour l’échange d’un de ses smartphone. Si vous optez pour un modèle Bespoke Edition, Samsung vous offre également un coque de protection transparente.

De son côté, le Galaxy Z Fold4 a le droit à un bonus plus important de 200€ et 100€ de remise additionnelle si vous échangez un smartphone de la marque.

Quels sont les prix des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 ?

Cette offre de reprise réduit fortement le prix des deux smartphones pliables. Elle est limitée dans le temps mais vous pouvez encore en profiter.

Voici les prix des chaque configuration avant la remise. Le Galaxy Z Flip4 8/128Go est proposé à 1109€, le 256Go est à 1169€ et le 512Go est affiché à 1289€.

Vous pouvez aussi vous laisser tenter par un modèle Bespoke Edition. Dans ce cas là vous pouvez choisir la couleur des faces avant et arrière, du cadre et de la charnière parmi 75 combinaisons. Le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition est à 1209€ en 8/256Go.

Le Galaxy Z Flod 4 démarre à 1799€ avec 12Go de RAM et 256Go de stockage. La version avec 512Go passe à 1919€. On termine avec le Galaxy Z Fold4 12Go/1To annoncé à 2159€. Samsung vous offre également un étui avec le S-Pen et un chargeur.

Pour être parfaitement raccord, n’oubliez pas non plus la nouvelle Galaxy Watch5 à 299€ pour le modèle 40mm. Elle bénéficie également d’un bonus reprise de 50€ et de 20% de remise pour l’achat combiné d’un Z Fold4 ou Z Flip4.

On vous en dira plus très bientôt dans nos tests des Galaxy Z Flip4, du Galaxy Z Fold4 et la Galaxy Watch5 sur IDBOOX.