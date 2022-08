Galaxy Z Fold4 – Toutes les nouveautés et améliorations sont dans notre vidéo

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 dévoile toutes ses nouveautés dont la nouvelle barre de tâche dans notre vidéo.

Le Galaxy Z Fold4 est sorti le 26 août 2022 en compagnie du Galaxy Z Flip4. Le Galaxy Z Fold4 bénéficie de nombreuses améliorations qui ne sautent pas aux yeux mais qui le rende encore meilleur.

La charnière a été affinée comme le cadre autour de l’écran. Le poids a été allégé et la résistance aux chocs a été améliorée avec du verre Gorilla Glass Victus+.

Les performances du Galaxy Z Fold 4 font également un bond en avant grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il n’y a pas de jaloux, Samsung n’a pas changé de processeur selon les régions du monde.

Samsung Galaxy Z Fold 4 – Une barre de tâche qui change tout

Parmi les autres nouveautés importantes, on citera aussi une amélioration de l’interface. Le Galaxy Z Fold4 est le premier smartphone qui tourne sous Android 12L. Inutile de vous jeter dans les paramètres de votre smartphone pour voir si vous pouvez le télécharger.

Cette version de l’OS a été spécialement développée par Google pour les écrans pliables. D’ailleurs, vous pouvez voir la démonstration dans notre vidéo. Une nouvelle barre de tâche apparaît en bas de l’écran comme sur un PC. Elle donne accès aux applications les plus fréquemment ouvertes et elle rend le multitâche beaucoup plus simple.

Loin d’être une fonction gadget supplémentaire, c’est une amélioration notable de l’expérience utilisateur. Samsung ne s’est pas arrêté là. Le Galaxy Z Fold4 embarque d’autres nouveautés qu’on vous propose de découvrir dans notre vidéo.

Les offres de lancement

Le Galaxy Z Fold4 reste à un prix très élevé. Il démarre à 1799€ avec 12Go de RAM et 256Go de stockage. Le prix monte à 1919€ pour la version 12/512Go. Il s’envole à 2159€ pour le modèle équipé d’1To.

Du 26 août au 30 septembre minuit, Samsung poursuit ses offres de lancement. Vous bénéficiez pour l’achat d’un Galaxy Z Fold4 de bonus reprise allant jusqu’à 300€ ou des Galaxy Buds2 offerts (Galaxy Z Flip4 jusqu’à 250€), jusqu’à 150€ remboursés sur une Galaxy Watch, des Galaxy Buds ou une sélection d’accessoires et d’un an d’assurance Samsung Care+ offert (Voir conditions).

– Samsung Galaxy Z Fold4

– Samsung Galaxy Z Flip4



Pendant la même période, l’achat d’une Galaxy Watch5 ou d’une Galaxy Watch5 Pro donne droit à 50€ de bonus reprise et à 2 bracelets offerts (un hybride en cuir noir et un extrême sport blanc).

– Samsung Galaxy Watch5