Google annonce deux nouveautés majeures pour son Search

Google fait évoluer son moteur de recherche avec plusieurs nouvelles fonctions ajoutées à Google Lens.



Google a organisé une conférence à Paris et elle y a fait plusieurs annonces sur l’évolution de son moteur de recherche. L’outil qui permet d’identifier des images va se transformer. Son nouveau slogan est : « Si vous le voyez, vous pouvez le chercher ».

Vous allez bientôt pouvoir identifier et rechercher quelque chose dans une photo ou une vidéo sur votre smartphone. La détection fonctionne sur les sites internet mais aussi à travers les applications Android. Vous ne serez même pas obligé de sortir d’une appli pour effectuer une recherche.

Google Lens va être intégré dans la fenêtre pop-up de Google Assistant. Il suffit de l’ouvrir et de cliquer sur l’icône de Google Lens pour rechercher le nom d’un monument, la recette d’un plat ou identifier la marque d’un vêtement. Cette fonction sera déployée dans les mois à venir sur Android.

In the coming months, we’re introducing a ✨major update ✨ to help you search what’s on your mobile screen.

You’ll soon be able to use Lens through Assistant to search what you see in photos or videos across websites and apps on Android. #googlelivefromparis pic.twitter.com/UePB421wRY

— Google Europe (@googleeurope) February 8, 2023