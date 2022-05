Google Pixel 6a – Des caractéristiques moins puissantes que prévues

Une nouvelle fuite revoit à la baisse la fiche technique du Google Pixel 6a. Quelles sont les caractéristiques du Pixel 6a ?

La conférence annuelle Google I/O se déroulera le 11 et 12 mai 2022. Le géant du web y fera de nombreuses annonces mais on y attend surtout le Pixel 6a. Le smartphone a déjà laissé de nombreux indices sur ses caractéristiques techniques.

On pensait tout savoir mais une dernière fuite quelques heures avant sa présentation remet tout en question. Sa fiche technique serait moins poussée que celle précédemment annoncée. A quoi faut-il s’attendre ?

Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de rumeurs et non d’informations officielles. Selon les infos ShadowLeak, le Google Pixel 6a dispose d’un écran de 6,2 pouces Full HD+ basé sur une technologie OLED. Son taux de rafraichissement atteint 90Hz au lieu des 120Hz annoncés.

Autre changement, la capacité de la batterie passe de 4800mAh à 4500mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide 25W au lieu de 30W.

On retrouve à l’intérieur le processeur Google Pixel Tensor comme sur les Pixel 6 et Pixel 6Pro. Google propose une seule configuration avec 6Go de RAM DDR4 et 128Go de stockage.

Le Pixel 6a joue la carte de la sécurité au niveau de la photo en réutilisant les caméras présentes sur les Pixel 5 et Pixel 6. L’appareil photo se repose sur un capteur 12MP Sony IMX363 et un ultra grand-angle de 12MP. La caméra Selfie reste de 8MP.

Il ne pourrait en être autrement, le Google Pixel 6a tourne sous Android 12 et pour connaître son prix il faudra patienter encore un peu.