Honor 50 – Une influenceuse virtuelle pour vous donner envie de le découvrir - IDBOOX

Noonoouri c’est l’influenceuse virtuelle de Honor. Pour faire découvrir le smartphone Honor 50, la marque met en scène Noonoouri.

Ce très beau film d’animation vous plonge dans la magie de Noël tout en vous montrant les capacités du nouveau smartphone de la marque. On voyage avec la créature virtuelle de la ville à une forêt enchantée.

Pour rappel, le Honor 50 est un smartphone 5G avec les services Google.

Nous avons testé ce smartphone (lire notre test complet ici ). Pour info le Honor 50 est en promo pour Noël, à 499 euros Au lieu de 599 euros

Notre avis global sur le Honor 50

Pour son retour, Honor nous propose un très beau smartphone mais il fait un peu figure d’appareil de transition. On aurait aimé découvrir le nouvel ADN de la compagnie à travers lui.



Ne gâchons pas notre plaisir. Le Honor 50 est un smartphone avec des finitions splendides et un écran qui en met plein la vue. Il est puissant et compatible avec la charge rapide 66W. Le traitement des photos demande quelques réglages mais son capteur 108MP sauve l’ensemble.

N’oublions pas le plus important, il possède la panoplie complète des services Google.

On est juste un peu déçu par la fonction Multi-vidéo. L’idée est géniale mais le résultat n’est pas toujours probant.

Au final, Honor effectue un retour sur le devant de la scène réussi avec le Honor 50. On attend les prochains smartphones avec impatience.