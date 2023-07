Honor 90 – Une nouvelle offre super canon pour ce nouveau smartphone

Pour le lancement du Honor 90, Honor met les petits plats dans les grands avec une offre hyper séduisante. Allez-vous craquer pour le Honor 90 qu’on surnomme déjà le smartphone de l’été ?

Meilleur capteur photo et meilleur écran de sa catégorie, il bouscule le segment milieu de gamme avec un ensemble de caractéristiques impressionnantes. Et tout ça pour moins de 500€ !

Honor 90 – 100€ de remise immédiate et des cadeaux

Le Honor 90 se distingue aussi par son prix. Le Honor 90 est vendu à 599,99€ mais grâce au coupon de réduction AID90 vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 100€. Saisissez ce code au moment du passage au panier. Le prix du Honor 90 passe à 499,99€. Suivez ce lien pour découvrir cette offre.



Honor se montre encore plus généreux puisque pour l’achat de ce smartphone vous repartez avec :

-1 paire d’écouteurs TWS Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99.90€

-1 protection smartphone en TPU d’une valeur de 49.90€

-Livraison express (1 à 3 jours ouvrés)

-+ la possibilité, en rajoutant 9.90€ d’obtenir un HONOR Band 7, le nouveau bracelet d’activité de la marque, d’une valeur de 59.90€

Pour la photo il est au top !

Le Honor 90 se démarque de ses concurrents par ses capacités photo. Il intègre un capteur principal de 200MP (1/1,4’’).

C’est le meilleur capteur photo de cette catégorie de smartphone. Les clichés sont lumineux avec un très beau piqué. Il dispose aussi de capacités photo HDR. Vous pouvez admirer le résultat sur les quelques photos ci-dessous.

Honor 90 classe et performant !

Le Honor 90 est aussi beau que performant. Le constructeur a soigné chaque détail de son smartphone mais s’est plus particulièrement attardée sur son écran. Lorsqu’on prend le Honor 90 en main il surprend par son design fin et léger.

Il arbore un splendide écran « Quad-curved ». Il a d’ailleurs reçu le Gold Label par DXO. Son taux de rafraichissement varie de 60 à 120Hz et son niveau de luminosité monte jusqu’à 1600 nits. Il protège également vos yeux grâce à une gradation PWM 3840 Hz anti-scintillement (la plus élevée au monde à ce jour).



Sa batterie de 5000 mAh, sa SuperCharge 66W et son processeur Snapdragon 7 Gen 1 finiront de vous convaincre. Et si ce n’était pas encore assez, sachez qu’il est également pourvu de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage ! Suivez ce lien pour acheter le Honor 90 en bénéficiant des offres Honor.

Contenu sponsorisé