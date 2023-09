Honor Magic V2 – Un smartphone pliant à la finesse incroyable en vidéo

Le Honor Magic V2 a été présenté à l’IFA. Nous vous faisons découvrir ce nouveau smartphone pliant depuis Berlin en vidéo.

Honor revient avec un nouveau smartphone pliant au format portefeuille plus fin, plus léger et plus performant. Le Magic V2 est impressionnant.

Nous avons pu le prendre en main sur le salon de l’IFA et voici nos premières impressions.

Honor Magic V2- Deux écrans géants au bon format

Le Honor Magic V2 arbore un écran extérieur OLED 120Hz de 6,7 pouces et un écran intérieur avec les mêmes caractéristiques de 7,92 pouces. C’est la taille d’une petite tablette.

Le format 20:9 du smartphone est particulièrement appréciable. Il est plus large que le Galaxy Z Fold 5. Il se révèle plus facile à utiliser quand il est fermé surtout quand on a des des doigts assez épais.

En contre-partie cette diagonale le rend plus difficile à utiliser d’une main. C’est une question de goût.

Un smartphone pliant ultra fin et léger

Mais le Honor Magic V2 possède une autre arme dans sa manche. Le smartphone surprend par sa finesse et sa légèreté.

Le Magic V2 mesure 9,9mm quand on le plie et seulement 4,7mm quand on l’ouvre. En comparaison, le Galaxy Z Fold 5 fait 13,4mm et 6,1mm. On oublie presque qu’on tient un double smartphone dans la main.

Son poids renforce cette sensation. Le Honor Magic V2 ne pèse que 231g. C’est une belle prouesse pour une smartphone de cette taille. Toujours à titre de comparaison le Z Fold 5 affiche un poids de 253g. Cette relative légèreté rend le Magic V2 très agréable à manipuler.

Robuste et performant

Avec de telles dimensions, on pourrait penser que le Magic V2 embarque une minuscule batterie. C’est tout le contraire.

Honor a équipé son bébé d’une nouvelle génération de batterie double Silicon-Carbone avec une épaisseur moyenne de 2,72mm. Cela permet au Magic V2 d’accueillir une batterie de 5000mAh compatible avec la recharge 66W.

Il ne faut pas se fier à son apparence, le Honor Magic V2 est loin d’être un smartphone fragile. C’est même tout le contraire. Il renvoie une image de robustesse.

Honor a mis au point une charnière en titane super légère et utilise un nouvel acier exclusif. Cette charnière peut supporter jusqu’à 400 000 pliages avec une durée de vie de 10 ans à raison de 100 pliages par jour.

Une pliure discrète

Cette charnière a un autre avantage. Le Magic V2 que nous avons pris en main n’avait quasiment pas été utilisé mais cette charnière marque à peine la pliure et on ne sent presque pas le creux entre les deux parties du smartphone.

Honor n’a pas délaissé la partie photo. Le Magic V2 dispose d’une triple caméra arrière composée d’un capteur principal de de 50MP, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un téléobjectif de 20MP. Couplé avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2, cet appareil photo devrait faire des merveilles.

Le prix

Il reste la question du prix et là ça fait mal. Le Honor Magic V2 est vendu à et il sera disponible à partir du .

Pour le peu de temps que nous avons passé avec le Honor Magic V2 nous a conquis. On espère le tester très vite pour vous en dire plus mais en attendant n’hésitez pas à regarder nous vidéo.

