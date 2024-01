Honor Magic6 Lite 5G – Prise en main et premières impressions

Le Honor Magic6 Lite 5G est officiel. Le nouveau smartphone d’Honor est arrivé à la rédaction depuis quelques semaines, voici nos premières impressions en attendant le test.



Honor Magic6 Lite 5G un smartphone convaincant à petit prix

Vous ne le regretterez pas car le Honor Magic6 Lite 5G est un très beau smartphone avec des spécifications techniques surprenantes.



Honor a pris soin du design et de chaque détail de son smartphone. Le Magic6 Lite 5G annonce tout de suite la couleur avec son grand écran incurvé de 6,78 pouces.



Le cadre noir est très fin et sa forme permet de quasiment les faire disparaître sur les côtés. La qualité de l’écran est également au rendez-vous puisque c’est une dalle AMOLED 120Hz avec une résolution 1,5K (1200 x 2652 pixels).



Les couleurs sont chaudes et vibrantes. Vous ne serez pas non plus déçu par la luminosité. Elle monte jusqu’à 1200nits. C’est largement suffisant pour l’utiliser en plein soleil dans de bonnes conditions.

Honor a en même temps injecté dans son smartphone une gamme de fonctionnalités et de technologies pour prendre soin et protéger vos yeux : gradateur PWM 1920 Hz, réduction de la lumière bleue, Dynamic Dimming ou Circadian Night Display.



De l’autre côté du smartphone, on retrouve le design iconique des Honor Magic avec le fameux ring qui abrite une triple caméra 108MP.



La coque arrière est lisse et ne marque absolument pas les traces de doigts.

Une prise en main très agréable

La prise en main du Honor Magic6 Lite 5G est très agréable notamment grâce à ses formes arrondies et ses bords incurvés à l’arrière comme à l’avant en respect avec la Golden Curvature de 58°.

Le smartphone surprend également par sa légèreté et sa finesse. Il ne fait que 7,98 mm d’épaisseur pour 185g. C’est une belle prouesse d’autant plus qu’il intègre une batterie de 5300mAh.



Le Honor Magic6 Lite 5G est un beau smartphone mais il est également ultra résistant et le superlatif n’est pas de exagéré.



Le Honor Magic6 Lite 5G est d’une robustesse impressionnante. Son écran est protégé par la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop. Il est certifié 5 étoiles par l’organisme SGS pour sa capacité de résistance aux chutes à 1,5m de hauteur. On l’a fait tomber sous 10 angles différents et il en est sorti indemne. Vous en avez la preuve dans la vidéo.



Parmi les autres caractéristiques, il faut également citer la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage, un lecteur d’empreintes sous l’écran ou encore son triple appareil photo 108MP. Nous vous parlerons de tous cela en détail dans notre prochain test.

En tous les cas, le Honor Magic6 Lite 5G nous a laissé une très bonne première impression.

Honor Magic 6 Lite 5G des offres sympa tout plein !

