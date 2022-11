Huawei Mate 50 Pro, MatePad Pro 12 et montres connectées – Le plein de nouveautés avant Noël 

Nous avons assisté au lancement du Huawei Mate50 Pro en France. Cet événement était également l’occasion de découvrir la nouvelle Huawei Mate Pad Pro ainsi que deux nouvelles montres connectées.

Nous avons pu les prendre en main et nous vous proposons de découvrir les principaux points forts de ces produits en attendant de les tester.

Huawei Mate50 Pro

Le Huawei Mate50 Pro est un smartphone premium. S’il n’a toujours pas accès à la 5G et aux applications Google, il possède d’autres atouts. Huawei continue d’investir dans la R&D et son smartphone embarque plusieurs innovations notamment en photo.

On découvre à l’avant un grand écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2616 x 1212 pixels. Huawei reste fidèle à l’encoche et elle ne passe pas inaperçue. Le constructeur y a placé un capteur photo de 13MP, un ultra grand-angle 100° ainsi qu’un capteur 3D ToF pour le déverrouillage facial.

Trois caméras occupent l’arrière de l’appareil. Le capteur principal est de 50MP. Il est accompagné d’un stabilisateur optique d’image. Cette caméra intègre un diaphragme mécanique ajustable à 10 niveaux d’ouverture à partir de f/1.4. On peut les sélectionner manuellement dans l’interface. Cette innovation permet de capter 24% de lumière en plus mais aussi d’obtenir des effets Bokeh plus précis.

Ce capteur est suivi par une caméra Téléphoto de 64MP. Grâce à elle le Mate50 Pro effectue des zoom optiques X3,5 et va jusqu’à X200 en numérique. Un capteur ultra grand-angle de 13MP complète ce tableau. Il sert aussi à faire de la Macro et de la vidéo super Macro.

Une batterie de 4700mAh alimente le smartphone. Elle est compatible avec la recharge filaire 66W, la recharge sans fil 50W et la recharge inversée de 7,5W. Cerise sur le gâteau, le smartphone est certifié IP68. Nous découvrirons le reste du smartphone en détail lors de notre test.

Pour terminer le Huawei Mate50 Pro avec 8Go de RAM et 256Go de stockage est vendu 1199€. Vous avez une remise immédiate de 200€.

Huawei MatePad Pro 12 pouces

On passe maintenant à la nouvelle tablette MatePad Pro. C’est un outil pensé pour les créatifs. Elle est dotée d’un très grand écran OLED de 12,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Cette dalle affiche 1.07 milliard de couleurs.

La tablette pèse 609g. Très légère, elle est facile à manipuler malgré son grand écran. Elle est également extrêmement fine avec une épaisseur de seulement 6,5mm. 8 haut-parleurs entourent la tablette pour reproduire un vrai son surround.

L’un des côtés de la tablette est aimanté. Cet espace sert à accueillir la deuxième génération de Huawei Pencil. Huawei a développé des fonctions spécifiques pour tirer partie de ce stylet comme la capture de couleur au lasso ou encore le transfert des notes entre différents appareils.

La capacité de la batterie est de 10050mah. La Huawei MatePad Pro sous HarmonyOS avec 256Go de stockage est vendue 799,99€.

Huawei Watch D et Huawei Watch GT 3 SE

Huawei présentait également deux nouvelles montres. Nous avions pu découvrir la Huawei Watch D lors du dernier MWC. Elle est un peu spéciale puisqu’elle permet une gestion complète de la santé. La montre est épaisse par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir mais c’est pour une bonne raison.

Elle sait mesurer la pression artérielle de façon précise grâce à une mini pompe et un coussinet gonflable. La mesure de l’ECG est également disponible pour la première fois sur une montre connectée de la marque. Vous avez un récapitulatif de ses points forts dans la photo ci-dessous.

La Huawei Watch D est vendue 399,99€.

Huawei Watch GT 3 SE Cette nouvelle montre connectée se caractérise par un design très sportif mais surtout par sa légèreté. La Huawei Watch GT 3 SE ne pèse que 35,6g. Elle est certifiée IP68 et résiste à une pression de l’eau de 5ATM. La montre reconnaît plus de 100 exercices.

Elle possède également une autonomie étendue allant jusqu’à deux semaines et de 7 jours en utilisation intensive.

La Huawei Watch GT 3 SE est vendue 199,99€.