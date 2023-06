iOS 17 – Quels sont les iPhones compatibles ?

Apple a fait de nombreuses annonces lors de la WWDC 2023 dont l’arrivée d’iOS 17. Votre iPhone est-il compatible ?

Le casque Vision Pro n’était pas la seule nouveauté dévoilée par Apple lors de sa conférence du 5 juin 2023. La présentation d’iOS 17 et de ses nombreuses nouveautés ne vous aura certainement pas échappé.

Avant de pouvoir profiter de la transcription des messages vocaux, du répondeur de FaceTime et des améliorations de Messages, vous devez savoir si votre iPhone fait partie des appareils compatibles.

Les iPhone compatibles avec iOS 17

Comme chaque année certains restent sur le carreau. L’IPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus ont été sacrifiés sur l’autel des mises à jour annuelles. Pour accéder à cet update vers iOS 17 vous devez posséder un iPhone SE de deuxième génération.

Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 17 :

– iPhone 14

– iPhone 14 Plus

– iPhone 14Pro

– iPhone 14 Pro Max

– iPhone 13

– iPhone 13 mini

– iPhone 13 Pro

– iPhone 13 Pro Max

– iPhone 12

– iPhone 12 mini

– iPhone 12 Pro

– iPhone 12 Pro Max

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone 11 XS

– iPhone 11 XS Max

– iPhone 11 XR

– iPhone 11 SE (2ème gen et plus)

Les iPad compatibles avec iPa dOS 17

L’iPad est logé à la même enseigne. Seules quelques modèles de la tablette pourront accédés à iPadOS 17. La première génération d’iPad Pro est laissée de côté comme la cinquième génération d’iPad sortie en 2017.

Voici la liste des iPad compatibles avec iPadOS 17 :

– iPad Pro (2ème gen et plus)

– iPad Air (3ème gen et plus)

– iPad (6ème gen et plus)

– iPad Mini (5ème gen et plus)