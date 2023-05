iPhone 15 Pro Max et iPhone 16 Ultra – Le face à face

Les iPhone 16 prennent de l’avance. L’iPhone 16 Ultra dévoile un nouveau design à côté de l’iPhone 15 Pro Max. Préparez-vous à du changement.

Les fans d’Apple attendent avec impatience les prochains iPhone 15. Ils n’arriveront pas avant cet autonome ce qui n’empêche pas les iPhone 16 de faire déjà parler d’eux. Si on se réfère au planning habituel d’Apple ces derniers ne pointeront pas le bout de leurs pixels avec fin 2024.

Peu importe leur date de sortie, un rendu 3D de l’iPhone 16 Ultra en compagnie de l’iPhone 15 Pro Max a été mis en ligne par le site 9to5mac. Ce visuel a été réalisé d’après un fichier CAD avec les dimensions exactes des deux smartphones.

iPhone 16 Ultra – Un smartphone géant

L’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 16 Ultra se tiennent côte à côte. L’iPhone 16 Ultra devrait prendre la place du 15 Pro Max l’année prochaine. On voit clairement que l’écran de l’iPhone 16 Ultra est plus grand en longueur et en largeur. La diagonale passe de 6,7 pouces à 6,9 pouces.

Le smartphone devient également plus large. L’iPhone 15 Pro Max mesure 76,7mm de large contre 77,2mm pour le 16 Ultra. Il conserve à peu près le même format mais il s’annonce comme un smartphone taille XXL. Il faudra agrandir ses poches pour le glisser dedans. L’utilisation à une seule main paraît aussi difficile.

Plus près de nous, l’iPhone 15 Pro Max est également attendu avec son lot de nouveautés. Le smartphone approche avec un design revisité, des coins arrondis et cadre en titanium. Il abritera certainement aussi un nouvel appareil photo doté d’un zoom périscopique et bien sûr un port USB-C.