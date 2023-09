iPhone 15 – Quels sont les avantages de l’USB-C ?

Les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone Pro et iPhone 15 Pro Max intègrent un port USB-C. Ça change quoi ?



Apple a enfin cédé. Après des années de résistance, les quatre iPhone 15 se séparent enfin du port Lightning pour accueillir un port USB-C.

L’iPhone 15 rentre dans le rang avec l’USB-C

Les iPhone 15 se rechargent désormais avec le même câble qu’un smartphone, une tablette ou un PC Android. Apple recommande d’utiliser un chargeur 20W quel que soit le modèle d’iPhone 15.

C’est à peu près la même vitesse de charge que les Pixel 7 qui culmine à 21W. La batterie du smartphone de Google de 4355mAh se recharge en plus ou moins 1h30. Cela reste relativement lent comparé à d’autres smartphones Android.

Pour exemple, le Honor 90 est compatible 66W, le Xiaomi Note 12 Pro+ 120W et le Samsung Galaxy S23 Ultra 45W. Peu importe, l’arrivée de l’USB-C est une grande avancée pour les iPhone 15.

L’apparition de la charge inversée

Les nouveaux smartphones d’Apple gagnent aussi la charge inversée 4,5W. C’est 15 fois plus que la puissance délivrée par la prise Lightning. Les iPhone 15 peuvent désormais recharger des écouteurs AirPods, une Apple Watch ou faire fonctionner un disque externe.

Autre bénéfice de l’USB-C, cette technologie autorise une vitesse de transfert de donnée plus élevée. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max supportent une vitesse de transfert USB 3.2 Gen 2 qui monte jusqu’à 10Gbps.

La seule condition est de se procurer un câble USB 3.0 car celui fourni avec les smartphones est cantonné à de l’USB 2.0. De leur côté, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus doivent se contenter d’une vitesse de 480 Mbit/s.

Le dernier point positif est la possibilité de diffuser sur un écran extérieur des vidéos en 4K HDR. C’est une pas de géant par rapport au port Lightning qui limitait les vidéos à du 1080p. Ce changement vers Android va peut-être pousser certains utilisateurs Android à basculer vers l’iPhone15.

iPhone 15, quels sont les prix ?

L’iPhone 15 avec 128Go de stockage passe à 969€ au lieu de 1019€ pour l’iPhone 14. La modèle avec 256Go est à 1099€ et celui avec 512Go est à 1349€. Cliquez ici

L’iPhone 15 Plus 128Go tombe à 1119€ au lieu de 1169€ pour son prédécesseur. La version dotée de 256Go est à 1249€ et celle avec 512Go est à 1499€. Cliquez ici

On passe à l’iPhone Pro 15 128Go son prix diminue de 100€. Il est vendu 1229€ au lieu de 1329€. Les versions 256Go, 512Go et 1To sont à 1359€, 1609€ et 1859€. Cliquez ici

Terminons avec l’iPhone 15 Pro Max. Le smartphone coûte 1479€ mais avec 256Go au lieu de 128Go pour l’iPhone 14 Pro Max. Les modèles 512Go et 1To sont à 1729€ et 1979€. Cliquez ici

