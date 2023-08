iPhone 15 – Une date de sortie et des prix en hausse ?

La sortie de l’iPhone 15 approche. On en sait un peu plus sur les prochains smartphones d’Apple et il n’y a pas que des bonnes nouvelles.

Les très attendus iPhone 15 vont bientôt envahir la planète high-tech. D’après son planning habituel, la firme de Cupertino se prépare à lancer la série iPhone 15 au mois de septembre 2023.

iPhone 15 – La date de sortie se précise

Mark Gurman de Bloomberg a une idée plus précise de l’événement qui consacrera l’iPhone 15. Selon ses sources l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, Pro et Pro Max seront dévoilés le 13 septembre avec une petite marge d’erreur.

Apple pourrait aussi choisir la date du 12 septembre pour se caler sur le deuxième mardi du mois. C’est un rituel chez Apple.

Le début des ventes démarrera quelques jours plus tard à partir du 22 septembre. La firme de Cupertino fait face à un ralentissement de ses ventes en raison de la situation économique mondiale.

Grâce à ses nombreuses nouveautés, l’iPhone 15 devrait mieux se vendre que l’ancienne génération et donner un nouvel élan à Apple.

iPhone 15 – Des prix en hausse ?

De nombreuses rumeurs circulent autour des différents modèles d’iPhone 15. On parle notamment d’un écran avec un bord plus fin et d’un cadre en titanium pour les iPhone 15 Pro. Ces derniers gagneraient également des nouvelles caméras et un zoom périscopique.

De leur côté l’iPhone 15 et le 15 Plus accueilleraient la fameuse barre Dynamic Island mais pas encore d’écran 120Hz. N’oublions pas l’apparition du port USB-C qui remplace le Lightning.

9to5mac pense que toutes ces nouveautés vont entrainer une augmentation des prix notamment pour les modèles Pro. L’iPhone 15 Pro devrait être majoré de 100€ et démarrer à 1099$. L’iPhone 15 Pro Max grimperait à 1299€ avec une hausse de 200$. L’iPhone 14 est en ce moment à 829€.

