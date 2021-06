La deuxième génération de caméra sous l’écran prête à être lancée - IDBOOX

La deuxième génération de caméra sous l’écran Visionox va voir le jour avant la fin de l’année 2021.

Tous les constructeurs cherchent le moyen le plus efficace pour faire disparaître la caméra sous l’écran sur les smartphones. La caméra sous l’écran attise les convoitises.

Samsung, Xiaomi, Google, Oppo multiplient les brevets sur le sujet. Ils rivalisent d’ingéniosité pour que cette caméra Selfie ne balafre plus l’écran de leur smartphone. Quelques-uns ont déjà montré des prototypes mais aucun n’est encore passé en phase opérationnelle.

Le seul à avoir osé sortir un smartphone avec ce genre de technologie est ZTE. La compagnie a utilisé un système mis au point par Visionox.

Cette dernière a justement fait la démonstration de la deuxième génération sa caméra sous l’écran. Elle l’a amélioré. Visonox a modifié l’alignement et la densité des pixels au niveau de la zone de la caméra.

Cette V2 laisse passer plus de lumière et les photos sont moins brumeuses. On aperçoit au centre de la photo un prototype de smartphone et sur la droite un mobile ZTE Axon. Cela laisse supposer qu’un smartphone ZTE avec cette deuxième génération de caméra sous l’écran va sortir rapidement.

Plusieurs smartphones avec une caméra sous l’écran devraient arriver avant la fin de l’année. Le Galaxy Z Fold 3 devrait être l’un des premiers à voir le jour.

Des fuites parlent aussi de Xiaomi ou Oppo.

