Honor Magic 5 Pro – Les chiffres et les offres à retenir

Honor a lancé le Magic 5 Pro le 18 avril en France. Voici quelques chiffres à retenir sur son flagship et la compagnie en pleine croissance.

Les ventes de smartphones sont en baisse dans le monde entier mais Honor fait partie des sociétés qui résistent à la crise. Contrairement à beaucoup de ses concurrents Honor est en pleine croissance.

Nous avons assisté au lancement du Magic 5 Pro à Paris, Stephen Zhou, le directeur général de Honor France a donné quelques chiffres à retenir.

Honor Magic 5 Pro – Les chiffres à retenir

La Honor Magic 5 Pro est le dernier fleuron de la marque. Non avons pu le tester avant sa sortie. Il est impressionnant sur plusieurs points notamment au niveau de ses capacités photo.

L’appareil photo du Magic 5 Pro est basé sur une triple caméra. Elle se compose d’un capteur principal de 50MP avec OIS (1/1.12 pouce), d’un ultra grand-angle de 50MP et objectif périscopique Sony IMX858 de 50MP. Ce dernier est capable d’effectuer des zooms optiques X3,5 et numérique jusqu’à X100.

Outre la composition de son appareil photo, la Magic 5 Pro se distingue surtout par son algorithme Falcon Capture. Il permet de prendre des photos d’un sujet en mouvement en garantissant une netteté et une clarté optimum.

Grâce à ce système la vitesse de démarrage est 102% plus élevée, la vitesse de mise au point 245% plus élevée, la réaction de l’obturateur augmente de 147% et la vitesse de traitement est accélérée de 118%. Nous vous invitons à voir le résultat dans notre test.

Autre point fort, le Honor Magic 5 Pro possède un écran AMOLED LTPO 120Hz adaptatif de 6,81 pouces. C’est le premier smartphone à recevoir la certification TÜV Rheinland. Il est respectueux du cycle de la lumière de la journée.

Il simule les ajustements de la lumière naturelle pour réduire de 18% la fatigue oculaire. La dalle du Magic 5 Pro possède également un niveau de luminosité très élevé de 1300nits avec des pics qui atteignent 1800nits.

Honor Magic 5 Pro – Les prix et les offres de lancement

Le Honor Magic 5 Pro avec 12Go de RAM et 512Go de stockage est vendu au prix raisonnable de 1199€. Du 18 avril au 1er Mai, il bénéficie en plus d'une offre de lancement à ne surtout pas laisser passer.

Honor en chiffres et en croissance

Honor poursuit sa progression en 2022. La compagnie est numéro 2 en Chine avec 18% de part de marché. Elle enregistre une croissance de 50% en 1 an. Sa courbe est également positive en France. Selon Nielsen sa notoriété est en hausse de 62% en 2022.

Le nombre de points de ventes est passé de 1500 à 2600 dans l’Hexagone. Ces bons résultats ont encouragé Honor à lancer deux fois plus de smartphones en 2022. Elle possède maintenant une gamme complète allant de 199€ à 1599€.

Honor met donc les bouchées double pour s’imposer comme un acteur incontournable dans le monde entier. La marque est présente sur plus de 100 marchés. La compagnie travaille avec plus de 300 partenaires de distribution. Elle possède 3000 centres de services.

Honor investit beaucoup dans la R&D pour assurer son développement. Le constructeur comptabilise 7 centres de R&D, plus de 11 laboratoires d’innovations. Le nombre de ses effectifs est en forte augmentation.

La compagnie emploie plus de 13 000 personnes contre 12 000 en 2022. Plus de 60% d’entre eux sont dédiés à la R&D contre 50% en 2022. Cela permet à Honor de déposer plus de 300 brevets par mois.

Pour finir Honor s’engage pour l’avenir et se donne comme objectif une neutralité carbone pour 2045.