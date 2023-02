Le realme 10 Pro Coca-Cola à découvrir en vidéo

Realme se lâche avec une nouvelle collab avec Coca-Cola. On vous fait découvrir ce smartphone rafraichissant en vidéo.

Nous avons reçu à la rédaction un nouveau smartphone pétillant. L‘appareil en question est le fruit d’une nouvelle collaboration inattendue. Cette fois-ci pas de Naruto ou de Dragon Bal Z, realme s’est associé avec Coca-Cola.

realme 10 Pro X Coca-Cola ça pétille

Le constructeur a entièrement rhabillé un de ses smartphones aux couleurs de la boisson gazeuse. Il s’agit du realme 10 Pro. Le packaging comme le smartphone reprennent le graphisme de la canette de Coca-Cola Zéro.

La coque de ce realme 10 Pro est scindée en deux. La partie gauche est noire avec les capteurs photo cerclés d’un liseré vermillon et la partie droite est rouge avec le logo de la boisson. Si on aime la marque, on ne peut que tomber sous le charme.

La transformation de ce realme 10 Pro claque visuellement. Realme a réussi à reproduire l’effet cannette en aluminium sur la coque. Elle renvoie un reflet métallisé lorsqu’on fait jouer le smartphone à la lumière. On a vraiment l’impression de tenir dans la main une canette.

Le constructeur a poussé la collab jusqu’au bout avec un thème complet Coca-Cola. Icônes, fond d’écran, musique, vous allez voir des bulles partout. On décerne une mention spéciale à l’écran de veille avec la mascotte de realme déguisée en bouteille de Coca qui nous accueille.

Une fiche technique pleine de bulles

Pour le reste, c’est le realme 10 Pro classique. Dévoilé en décembre 2022, il n’a toujours pas traversé nos frontières. Ce realme 10 Pro arbore un écran LCD avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Il tourne avec un processeur 5G Snapdragon 695 couplé à 8Go de RAM et 128Go de stockage.

Une batterie de 5000mAh compatible avec la charge rapide 33W alimente l’ensemble. Il embarque aussi un capteur photo principal de 108MP. Nous n’avons pas résisté à prendre quelques photos pour vous montrer de quoi il est capable.

Nous ne savons pas si ce realme 10 Pro verra le jour en France.