Le Snapdragon 8 Gen 3 est vraiment un monstre de puissance

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 est officiel et il est presque deux fois plus performant que la précédente génération.

Qualcomm a dévoilé lors de son sommet annuel ses nouveaux processeurs dont le très attendu Snapdragon 8 Gen 3. C’est un monstre de puissance. Le constructeur a soumis son processeur à cinq outils de tests réputés parmi lesquels le fameux Antutu benchmark.

Le Snapdragon 8 Gen 3 a fait voler en éclat un record. C’est le premier processeur à atteindre le score de 2 millions de points. Ce chiffre n’est pas très explicite mais à titre de comparaison le Snapdragon 8 Gen 1 n’atteignait pas un million.

Snapdragon 8 Gen 3 – Un processeur qui va transformer les smartphones

Pour visualiser le fossé qui sépare les deux puces, le Snapdragon 8 Gen 2 est 233% plus puissance que la première génération. Il s’agit de puissance pure et cela ne veut pas dire que dans les faits ce processeur va atteindre ce niveau de performance.

L’efficacité du Snapdragon 8 Gen 3 dépendra de l’architecture et de l’optimisation de chaque smartphone. Antutu a comparé la nouvelle puce de Qualcomm avec un Snapdragon 8 Gen 2 dans un Samsung Galaxy S23. Il est 161% plus performant.

On remonte un peu plus le temps pour s’arrêter sur le Snapdragon 8+ Gen 1 qui équipé le Xiaomi Poco F5 Pro. Dans ce cas, le Snapdragon 8 Gen 3 est 143% plus rapide.

Au-delà de la puissance, ses capacités graphiques ont également fait un bond en avant. Le GPU est 25% plus performant, 25% moins gourmand et 40% plus efficace dans la gestion des effets lumineux.

Ce nouveau processeur ne se focalise pas uniquement sur la puissance. Il promet aussi des capacités étendues grâce à l’IA.

Quels sont les premiers smartphones avec un Snapdragon 8 Gen 3 ?

Le Xiaomi 14 est le premier smartphone à bénéficier du Snapdragon 8 Gen 3. On sait également que le OnePlus 12 fait partie de la liste comme le Vivo X100 ou le iQoo12. D’autres constructeurs vont se déclarer.

Plus proche de nous, les Samsung Galaxy S24 tourneront certainement avec le Snapdragon 8 Gen 3 dans certaines régions du monde. La France devrait hériter d’un processeur Exynos. Honor a également confirmé que le Magic6 sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3.

