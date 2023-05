Le top des smartphones les plus vendus début 2023 ?

Quels sont les smartphones les plus vendus au premier trimestre 2023 ? Découvrez le top 15 des smartphones de plus de 500$.

Les ventes de smartphones ont enregistré une forte baisse au début de l’année 2023 mais une tendance se dégage. Les appareils haut de gamme au-delà de 500$ progressent.

Les ventes globales chutent de 13,3% par rapport à la même période l’année dernière pendant que les ventes de smartphones de plus de 500$ augmentent de 4,7%. Elles représentent 31% des ventes totales.

C’est le segment le plus rentable pour les constructeurs. Les prix élevés des smartphones leur permettent de dégager des marges plus importantes.

Les smartphones haut de gamme les plus vendus en Q1 2023

Canalys a réalisé le top 15 des appareils les plus populaires sur ce segment de prix. Peu de constructeur se partagent le haut du panier. Apple est le grand gagnant. La firme de Cupertino place de ses iPhone dans ce classement. L’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone 13 prennent les quatre premières places.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra arrive en cinquième place. La firme coréenne compte également 6 smartphones dans ce classement. On remarque l’entrée du Galaxy Z Flip 4 dans ce classement. Sa dixième place confirme son succès. On peut également en déduire que les smartphones pliables s’installent dans le paysage et deviennent des produits de masse.

Deux autres constructeurs apparaissent dans ce top 15 des smartphones de plus de 500$. Le Xiaomi 13 arrive en treizième position. Il est suivi par le Huawei Mate 50. Huawei résiste malgré les sanctions américaines et de nouvelles solutions permettent d’installer les services Google sur ses produits.