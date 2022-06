Les ventes de smartphones en Europe s’effondrent en Q1 2022

Le marché européen des smartphones enregistre son pire trimestre depuis 2013 en Q1 2022. Les ventes s’effondrent.

Les ventes de smartphones sont en net recul en Europe au premier 2022. Selon les données de Counterpoint Research, le marché a reculé de 12% par rapport à la même période l’année dernière. Ce sont les pires résultats qu’a connu l’Europe depuis près de 10 ans.

Seulement 49 millions de smartphones ont été vendus sur le vieux continent. Tout le monde recule dans le Top 5 sauf realme qui double sa part de marché et progresse de 67%.

Samsung reste au sommet mais ses ventes chutent de 16% comparé à Q1 2021. Elle conserve une part de marché de 35%. Apple s’installe sur la deuxième marche avec 25%. Même la firme de Cupertino n’échappe pas à cette baisse avec un repli de 6%.

Le marché européen du smartphone en berne

Xiaomi accuse la plus forte diminution de ses ventes à un repli de 36%. Oppo arrive en quatrième position avec une baisse de 8%. realme nage à contre-courant. C’est le seul constructeur à s’en sortir. Ses parts de marché passent de 2% à 4% et ses ventes bondissent de 67%.

Cet effondrement du marché européen des smartphones s’explique par plusieurs raisons. La pénurie de composants perdure causée par les confinements en Chine à cause du Covid-19.

Le guerre en Ukraine impacte également fortement les ventes. Elles sont freinées par l’inflation et les retraits de plusieurs marques de Russie. Samsung et Apple par exemple ne vendent plus leurs appareils sur le territoire russe. Cela représente 6% des ventes totales en Europe.

Les analystes prévoient un deuxième trimestre encore plus marqué par ces facteurs. Le regain du marché constaté en 2021 ne devrait plus être qu’un lointain souvenir.