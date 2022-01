Les ventes de smartphones retrouvent leur niveau d’avant Covid-19 - IDBOOX

Les ventes de smartphones sont reparties à la hausse en 2021. Elles approchent des chiffres pré Covid-19.

Le marché des smartphones a retrouvé un peu de couleurs en 2021 selon les derniers chiffres de Canalys. La pandémie de Covid-19 a pesé beaucoup moins lourd sur les ventes. D’ailleurs, elles font jeu égal avec celles de 2019.

Il s’est vendu 1.35 milliard de smartphones dans le monde en 2021. Cela représente une hausse de 7% par rapport à 2020. Ce résultat se rapproche des 1.37 milliard enregistrés en 2019. C’est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve toujours les mêmes dans le top 5.

Ventes de smartphones 2021 – Le top 5

Chaque constructeur affiche une croissance positive plus ou moins forte. Samsung reste en tête du classement avec 20% de part de marché et 274,5 millions de smartphones vendus. Ses ventes progressent de 7%. C’est la plus petite hausse.

Apple se tient juste derrière avec 17% de part de marché et 230,1 millions d’iPhone écoulés.

Xiaomi arrive en troisième position avec la plus forte progression, estimée à 28% comparé à 2020. La compagnie capte 14% de part de marché pour 191,2 millions de smartphones vendus.

On trouve ensuite Oppo qui s’empare de 11% de part de marché avec 145,1 millions de smartphones vendus. Ses ventes augmentent de 22%. A noter que ces chiffres englobent ceux de OnePlus. Vivo arrive en queue de peloton avec 129,9 millions de ventes.

Le pari gagnant des écrans pliables

Les smartphones à petit prix sont en grande partie responsables de cette hausse avec une très forte demande en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique-latine. Samsung et Apple règnent sur la haut de gamme.

La firme coréenne a réussi son pari des écrans pliables. Elle a atteint les 8 millions de ventes.

De l’autre côté, Apple a enregistré un impressionnant quatrième trimestre avec 82,7 millions d’iPhone glissés dans la hotte du Père Noël. Samsung est juste derrière avec 70,5 millions de smartphones.

Canalys pense que 2022 devrait continuer suivre la même courbe.