Moto G53 Test – Qu’est-ce qu’on a pour 249€ ?

Le Moto G53 est le dernier smartphone 5G d’entrée de gamme de Motorola. Découvrez ce qu’on en pense.

Le Moto G53 a fait un détour par la rédaction d’idboox. Ce smartphone d’entrée de gamme réussit-il à se démarquer sur un terrain très concurrentiel ? (Test non sponsorisé)

Le design

Le Moto G53 est un smartphone d’entrée de gamme mais il bénéficie de finitions soignées. La dalle offre une belle surface tactile qui recouvre 89,47% de l’avant de l’appareil. La coque est en plastique mate et ne marque par les traces de doigt.

Avec seulement 8,2mm d’épaisseur et 183g , le smartphone est agréable à prendre en main. Sa taille n’est pas démesurée et son format 20:9 autorise les manipulations d’une seule main. Le lecteur d’empreintes monté sur la tranche tombe sous le pouce.

L’écran

Le Moto G53 nous accueille avec un écran LCD de 6,5 pouces. Son taux de rafraîchissement dynamique oscille entre 60Hz et 120Hz. Etrangement la définition de cette dalle ne dépasse pas le HD+ (1600 x 720 pixels). Avec un taux de rafraichissement 120Hz, on aurait pu espérer plus.

Le niveau de luminosité est assez bas. Nous avons mesuré des pics à 350 nits ce qui permet tout juste de distinguer son écran en extérieur.

Les performances

Le Moto G53 tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ 5G. Il est accompagné de 4Go de RAM et de 128Go de stockage extensibles jusqu’à 1To via une carte microSD.

L’appareil accepte aussi 1Go de RAM virtuelle en plus. C’est clairement une puce d’entrée de gamme mais vous pourrez tout de même vous amuser avec quelques jeux comme Call of Duty Mobile. Il se lance avec des graphismes et une fréquence d’images réglés sur des niveaux élevés. A noter que le smartphone dispose de haut-parleurs stéréo.

La photo

Au niveau de la photo, le Moto G53 voyage léger. Il intègre un capteur principal de 50MP et un objectif Macro de 2MP. Ce dernier sert pour les Macro et les portraits. Le smartphone peut prendre des photos en 12,5MP ou en 50MP.

Dans les deux cas il restitue des clichés avec des couleurs réalistes et une colorimétrie identique. Si les photos en 50MP sont censées être plus détaillées, le mode 12,5MP est vivement conseillé. Les photos en haute définition manquent cruellement de finesse quand on les affiche à 100%.

Le Moto G53 ne démérite pas quand la lumière commence à baisser. Malheureusement, l’algorithme agit comme vrai rouleau compresseur. Il supprime une grande partie des détails en même temps que le grain et le bruit.

Concernant les portraits, l’effet de profondeur est marqué et l’intensité est réglable. Le résultat est satisfaisant mais de manque de précision. Le smartphone entoure le visage d’une zone de flou pour masquer tous les cheveux qui dépassent.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh alimente le Moto G53. Elle confère au smartphone une autonomie qui varie en 1,5 jour et 2 jours. Il faut dire que ni le processeur, ni le l’écran HD+ sont gourmands en énergie. Le smartphone est compatible avec la recharge 10W. Vous devrez donc être patient avant que la batterie atteigne les 100%.

Moto G53 – Ce qu’on en pense

Le Moto G53 est un peu perdu face à la concurrence difficile de Xiaomi et realme. Il attire l’œil avec un design sobre et soigné mais sa fiche technique ne suit pas. Motorola a fait trop de concessions pour proposer un smartphone 5G à 249€. Son écran 120Hz est un bon point mais pourquoi s’arrêter à une définition HD+ ?



De la même façon, sa batterie de 5000mAh lui confère une très bonne autonomie mais la vitesse de recharge est de seulement 10W. Le Moto G53 peine à convaincre face aux autres appareils de sa catégorie et c’est dommage car c’est un smartphone simple et agréable à utiliser. Le Moto G53 est vendu 249€. Cliquez ici