Motorola Edge 30 Pro – Un smartphone ultra premium pour séduire les Gamers - IDBOOX

Les présentations de smartphones s’enchaînent. C’est maintenant au tour du Motorola Edge 30 Pro d’être sous le feu des projecteurs.

Motorola se tourne aussi vers le segment premium avec ce smartphone. Le constructeur vise même très haut car lorsqu’on examine ses caractéristiques le Edge 30 Pro a des airs de smartphone gaming.

Motorola Edge 30 Pro – Un écran 144Hz

Le smartphone arbore un écran de 6,7 pouces Max Vision avec résolution Full HD+. C’est une technologie OLED mais surtout il a un taux de rafraichissement de 144Hz. Le 120Hz commence a être répandu mais on voit encore peu de dalle 144Hz. Les constructeurs les réservent généralement aux appareils gaming.

Pour faire face à la voracité de cet écran, le Moto Edge 30 Pro accueille une batterie de 4800mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide TurboPower de 68W. 15 minutes suffisent pour récupérer 50% de batterie. Cette dernière accepte aussi la recharge sans fil de 15W.

Puissance à tous les étages

Comme tout smartphone premium de ce début d’année, le Moto Edge 30 Pro tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. C’est un processeur adapté à tous les usages et plus particulièrement pour les jeux vidéo.

Cette puce est bien entourée puisqu’elle est accompagnée de 12Go de RAM DDR5 et de 256Go de stockage en UFS 3.1. Seule cette configuration est disponible en Europe.

Motorola ne plaisante pas non plus du côté de la photo. Son smartphone est équipé d’un capteur principal 50MP Quad Pixel avec un stabilisateur optique d’image. Il est également doté d’un autofocus omnidirectionnel pour effectuer une mise au point plus rapide et précise.

On trouve à ses côtés un ultra grand-angle de 50MP et un capteur de profondeur de 2MP. Les adeptes du streaming et des Selfie n’ont pas été oubliés. Motorola a pensé à eux en optant pour un capteur de 60MP Quad Pixel. Le smartphone filme en 8K UHD en 24 fps et en 4K UHD en 30 ou 60 fps.

Malheureusement le stylet n’est pas disponible en France.

Le Motorola Edge 30 Pro 256Go sera disponible à partir du début du mois de mars au prix de 799€ Bleu Pétrole.