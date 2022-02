MWC 2022 – realme GT2 Pro : prix, caractéristiques et prise en main - IDBOOX

IDBOOX a assisté au lancement mondial de la série realme GT 2 au MWC 2022. Prix, caractéristiques, on vous dit tout.

Focus sur le GT 2 Pro.

Le realme GT 2 Pro est un vrai flagship qui cumule les innovations. realme investit énormément dans la R&D et le GT 2 Pro est une vraie démonstration de son savoir-faire. Il regroupe plus de 20 innovations. Voici les principales.

On commence par le design. La coque du GT 2 Pro est en bioplastique. Elle est conçue à partir de matières premières naturelles renouvelables. Grâce à la chimie verte, le pétrole est remplacé par des matières végétales comme du maïs.

Le châssis supporte un écran de 6,7 pouces AMOLED avec une résolution 2K de 3216 x 1440 pixels. Il possède un taux de rafraichissement de 120Hz et surtout il est LTPO 2.0. Cela veut dire que sa fréquence peut varier entre 1Hz et 120Hz. Il s’adapte automatiquement en fonction des besoins pour économiser de la batterie.

Cette dalle affiche 1,07 milliard de couleurs et avec des pics de luminosité de 1400nits.

realme GT 2 Pro – Des innovations à tous les étages

Le realme GT 2 Pro est également un des premiers smartphones à être propulsé par le très puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est assisté par 12Go de RAM et 512Go de stockage.

Pour éviter la surchauffe, realme a mis au point un nouveau système de refroidissement qui augmente la dissipation de la chaleur de 205%.

Une batterie de 5000mAh alimente le smartphone. Elle est compatible avec la recharge rapide 65W. La batterie passe de 0 à 100% en seulement 33 minutes.

On termine avec l’appareil photo. Il rassemble un capteur principal Sony IMX766 de 50MP avec OIS, un ultra grand de 150° de 50MP et une micro lentille 40X 2.0. Ce micro-objectif nouvelle génération permet d’être deux fois plus éloigné du sujet, ce qui facilite la mise au point et la profondeur de champ a été multipliée par 4.

Vous aurez noté au passage que le realme GT2 Pro accueille pour la première fois au monde une caméra ultra-large de 150°. Le constructeur en a profité pour intégrer par la même occasion un mode Fish-Eye. La caméra Selfie parait toute simple à côté mais elle est quand même de 32MP.

Le realme GT 2 Pro 12/256Go sera disponible à partir du 11 mars au prix de 749,99€.

realme sort également le realme GT 2. La version 8/128Go démarre à 549,99€ et elle sera en vente à la même date.

On vous donne rendez-vous prochainement pour le test.