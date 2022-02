MWC 2022 – TCL présente une pluie smartphones et de tablettes - IDBOOX

TCL est présent au MWC 2022. La compagnie arrive les bras chargés de smartphones et de tablettes avec les TCL 30 et TCL Tab 10S et Tab Pro.

TCL n’a pas de stand cette année au MWC 2022 mais cela ne veut pas dire que la société n’est pas présente. Comme chaque année ou presque TCL fait la démonstration de ses nouveautés dans un showroom en dehors du salon.

TCL 30 – Une pluie de smartphones à petits prix

La compagnie n’est pas venue les mains vides. Elle présente de nombreuses nouveautés qui mettent en valeur ses écrans. On commence par les smartphones.

La série TCL 30 comporte pas moins de six modèles à des prix abordables. Les TCL 30, TCL 30+ et TCL 30SE sont disponibles en mars en Europe. Pour la France, il faut rajouter 20€ par rapport aux prix indiqués ci-dessous sur la photo. Le 30E n’est pas disponible dans l’Hexagone.

Vous pouvez voir ci-dessous le TCL 30 5G.

A partir du mois d’avril, TCL proposera en plus le TCL 30 5G avec 64Go à 279€ en France et le 128Go à 299€. La compagnie reste sur des produits à très petits prix.

Les tablettes TCL Tab

2022 sera aussi l’année des tablettes pour le constructeur. Le spécialiste des écrans dévoile plusieurs tablettes de différents formats.

La NXTPaperMax 10s est équipée d’un écran qui imite la sensation du papier. Elle est prévue en Europe. Elle est plus récente que la NTXPaperMax 10 destinée uniquement à l’Asie.

On vous la fera découvrir plus tard dans une vidéo de démo. Elle est impressionnante. Elle s’apparente à une liseuse couleur en mieux !

La TCL Tab 10 HD est déjà disponible en Europe pour environ 179€.

Un nouveau modèle baptisé TCL Tab 10s vous ouvre les portes de la 5G. Elle embarque un processeur MediaTek MT8173 plus puissant, un écran NXTVision Full HD de 10,1 pouces, une batterie de 8000mAh et Android 12.

La TCL Tab 10s 5G arrivera en Europe au milieu du deuxième trimestre 2022 au prix de 349€.

La compagnie voit encore plus grand avec la TCL Tab Pro 12 5G. Elle est dotée d’un écran 12 pouces. C’est la première dalle de cette taille conçue par TCL pour un appareil portable.

Accompagnée d’un clavier détachable, elle est plutôt orientée productivité. La TCL Tab Pro 12 5G tablette n’a pas encore de date de sortie, ni même de prix.

On vous glisse un dernier mot sur les lunettes TCL NXTWearAir. Il ne s’agit pas de lunettes VR ou AR mais de lunettes qui fonctionnent comme un deuxième écran. Elles sont plug & play et elles projettent n’importe quel contenu.

Elles intègrent deux écrans de MicroLED avec une résolution de 1080P. Cela correspond à un écran de 140 pouces qu’on regarde à une distance d’un peu plus de trois mètres. Elles pèsent seulement 75g.

TCL vous réserve d’autres surprises mais ce n’est pas pour tout de suite. On vous en parle dans un autre article.