Nothing Ear Stick Test – Pour être Fashion jusqu’au bout des oreilles

Nous avons testé Nothing Ear Stick. Découvrez ce que nous avons pensez de ces écouteurs sans fil ultra fashion.

Nothing Ear Stick est la deuxième paire d’écouteurs de la jeune société et seulement leur troisième produit. Les premiers Ear Buds ont connu un grand succès à juste titre. Les Ear Stick prendront-ils le même chemin ?

Nothing Ear Stick – Un design qui change tout

Nothing a une nouvelle fois fait la preuve de son talent pour créer le buzz en proposant des écouteurs en rupture avec ce qu’on trouve sur le marché. Les Ear Stick sont protégés dans un boitier identique à celui d’un rouge à lèvre. La forme, les couleurs, l’ouverture, tout y est et on serait presque tenté de le porter aux lèvres.

Ce cylindre d’à peine 9 cm se niche au creux de la main. Une petite rotation du bout du pouce au centre du tube suffit pour l’ouvrir. Le boitier comme les écouteurs sont transparents et Nothing a pris soin du moindre détail.

Tout est très graphique et pensé. La compagnie a par exemple doté chaque écouteur d’un code couleur. L’écouteur droit est marqué d’une pastille rouge et le gauche d’une blanche.

Si on ne peut qu’applaudir l’audace de Nothing sur la forme du boitier, nous sommes beaucoup plus réservés sur celle des écouteurs. Les Ear Stick ne sont pas vraiment des intra-auriculaires. Ils sont semi-ouverts. Ils ne sont pas munis d’embouts en silicone. Une partie de l’écouteur reste en dehors de l’oreille.

Cette forme est moins intrusive et plus agréable à porter sur la durée mais elle n’est pas adaptée à toutes les d’oreilles. Le canal, le targus et le pavillon ne doivent être ni trop petits ni trop grands pour bien les maintenir en place.

Lors du test, les Ear Stick avaient plutôt tendance à vouloir s’échapper de mes oreilles mais encore une fois tout dépend des personnes. Mis à part ce détail, ils sont vraiment très légers. Avec 4,4g sur la balance, ils se font vite oublier même après plusieurs heures d’utilisation.

Les commandes gestuelles

Nothing a amélioré son appli. Elle est plus complète. N’oubliez pas de mettre à jour l’application pour bénéficiez de toutes les fonctions des Ear Stick. L’appairage se fait rapidement. Les Ear Stick sont automatiquement reconnus par votre smartphone et l’appli.

Si vous souhaitez changer d’appareil, un bouton en inox très design se trouve en haut du boitier pour réinitialiser les écouteurs.

L’appli vous donne accès au récapitulatif des commandes. Avancer ou reculer dans une chanson, gérer le volume, lancer l’assistant vocal, la majorité des commandes sont paramétrables.

Les Ear Stick se commandent par pression. Il faut appuyer sur les côtés des tiges avec deux doigts pour les piloter. Ce système se révèle plus précis et réactif que le tactile mais il peut aussi vous jouer des tours.

La forme des écouteurs n’étant pas très adaptée à mes oreilles, les Ear Stick avaient tendance à se déloger à chaque pression un peu trop rapide sur les tiges.

La qualité audio

Les Nothing Ear Stick intègrent un driver de 12,6mm dans chaque écouteur et une fonction Bass Lock. Ces deux particularités sont sensées leur conférer un bon niveau des basses fréquences et de graves.

Dans la réalité, le son manque d’ampleur et de profondeur. Sans être désagréable, l’ensemble se révèle assez plat et métallique. L’égaliseur personnalisé permet de corriger un peu le tir en ajustant les niveaux de grave, moyen et aigu. Il donne au son plus de puissance mais trouver un juste équilibre pour tous les styles de musique reste difficile.

L’absence d’ANC n’arrange rien. Dans la rue vous entendrez le bruit ambiant autour de vous. La forme semi-ouverte ne permet pas non plus de profiter d’une réduction de bruit passive. Tout cela rend les écouteurs plus adaptés à un environnement calme. Autre souci dans ce cas là, ce sont les personnes autour qui devineront ce que vous écoutez. C’est encore une fois sûrement dû à la forme des oreillettes.

Contre toute-attente, les appels sont très clairs, sans écho ni distorsion. Les trois micros et les algorithmes font le job.

L’autonomie

Nothing annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 7 heures et de 29 heures avec le boitier de recharge. Dans la pratique, les Ear Stick s’en approchent sans problème.

Tout dépend du volume d’écoute et du nombre d’appels passés mais avec un niveau sonore à 50% les écouteurs résistent 6h30. Ils possèdent une autonomie au-dessus de la moyenne.

Les Ear Stick se distinguent également par un temps de recharge relativement rapide. Les écouteurs récupèrent 2 heures d’écoute en seulement 10 minutes.

Une ombre obscurcie ce tableau. Les Ear Stick ne sont pas compatibles avec la recharge sans fil. Vous devrez libérer une prise USB-C sur votre PC pour les recharger.

Ce qu’on en pense

Nothing a fait un travail splendide sur le design. Le concept est original et très abouti. Les écouteurs attirent indéniablement les regards quand on les sort de sa poche. Il fallait oser faire des écouteurs avec un boitier en forme de bâton de rouge à lèvre.

Nous sommes plus dubitatifs sur leur format semi-ouvert. Dépourvus d’embouts en silicone, les Ear Stick ne pénètrent pas dans le conduit auditif. De ce fait, si vous n’avez pas la “bonne forme d’oreilles”, vous risquez de passer votre temps à les rattraper à chaque fois que vous bougez un peu trop la tête. Si vous avez l’habitude d’utiliser ce genre d’écouteurs, vous les trouverez très agréables à porter.

Pour le reste on a un peu l’impression que Nothing a tout misé sur le design. La technique peine à suivre. Pour 119€, les Ear Stick n’embarquent pas de système de réduction de bruit active et la qualité sonore aurait pu être affinée. La clarté des appels et l’autonomie de compétition des écouteurs relèvent le niveau.

Au final, si vous êtes un adepte de la forme semi-ouverte et que vous cherchez des écouteurs avec un design en rupture, les Ear Stick pourront vous séduire.

Les Nothing Ear Stick existent uniquement en blanc à 119€.