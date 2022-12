Nothing Phone (1) – La mise à jour Android 13 arrive avec le plein de nouveautés

Le Nothing Phone (1) se met à jour. Le smartphone accueille la Beta de Nothing OS 1.5 basé sur Android 13.

Carl Pei, le CEO de Nothing, déclarait dernièrement qu’il travaillait activement à l’amélioration de l’expérience utilisateur sur le Nothing Phone (1). Aussitôt dit aussitôt fait. La jeune société annonce la mise à disposition de la version Beta de Nothing OS 1.5.

Quelles sont les nouveautés apportées par cette mise à jour ?

Basée sur Android 13, cette nouvelle version de Nothing OS promet d’être plus fluide et plus sécurisée. On peut également citer une nouvelle application météo développée par Nothing, un contrôle du volume optimisé, une nouvelle fenêtre pop-up pour les réglages Bluetooth et réseau ou encore la vitesse de lecture des applications augmentée de 50%.

Le Nothing Phone(1) 8/128Go est en ce moment à 399€, suivez ce lien pour acheter.

La liste des nouveautés de la Beta de Nothing OS 1.5

Voici la liste complète des améliorations et nouvelles fonctionnalités.

– Jusqu’à 50 % d’augmentation de la vitesse d’ouverture des applications

– Une palette de couleurs disponibles plus large pour la personnalisation des applications aux couleurs du fond d’écran

– Prise en charge multilingue qui permet différentes langues pour différentes applications.

– Améliorations des paramètres de confidentialité :

Sélecteur de photos : possibilité de choisir les images que l’utilisateur souhaite partager avec chaque application

Autorisations de notification : contrôle des applications autorisées à envoyer des notifications

Autorisations de contenus : possibilité de regrouper les types de contenus que l’utilisateur souhaite partager (photos et vidéos, musique et audio, fichiers)

– Nouveau scanner de QR code disponible en accès rapide

– Aperçu du presse-papiers : le texte copié apparaît dans le presse-papiers dans le coin inférieur de l’écran. Ainsi, l’utilisateur peut modifier directement le texte avant de le coller.

– Nouvelle apparence de l’application Media Control.

– Possibilité de fermer les applications d’arrière-plan actives directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

– Sous-titres en direct : détecte la parole et génère automatiquement des sous-titres

– Augmentation de la mémoire de fond. Réduction du temps de chargement des applications fréquemment utilisées.

– Nouvelle fonction d’auto-réparation qui permet au Phone (1) de fonctionner comme s’il était neuf, en effaçant le cache

– Paramètres rapides améliorés avec de nouvelles fenêtres contextuelles de réseau et de périphérique Bluetooth.

– Nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume. Possibilité d’ajuster facilement les curseurs de volume individuels sans déverrouiller l’écran (par exemple la musique ou une alarme).

– Mode de jeu amélioré. Nouvelle interface utilisateur pour les notifications légères et ajout de Google Game Dashboard. Le tableau de bord prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage FPS et le mode “Ne pas déranger”.

Comment télécharger la mise à jour Nothing OS 1.5 ?

Attention, il s’agit d’une version Beta de l’OS. Elle n’est pas encore totalement stable. Il peut encore exister des bugs ou des incompatibilités. Les applications Netflix et Google Play ne fonctionnent pas par exemple à leur pleine capacité.

Si vous avez envie de la tester, allez simplement dans la section Paramètres puis Système et Mise à jour du système.

La version finale de Nothing OS 1.5 sera lancée début 2023.

