Nothing Phone (1) – La mise à jour Nothing OS 2.0 pour bientôt

Le Nothing Phone (1) est loin d’être obsolète malgré la sortie du Nothing Phone (2). La mise à jour de Nohting OS 2.0 est pour bientôt.

Le Nothing Phone (2) sera dévoilé le 11 juillet 2023 mais cela ne veut pas dire que le Nothing Phone (1) est bon à mettre au placard. La compagnie ne laisse pas tomber son premier smartphone.

Le Nothing Phone (2) tourne avec Nothing OS 2.0, la surcouche basée sur Android 13. La première génération de smartphone sera mise à jour rapidement vers cette nouvelle version. Une centaine de personnes travaillent sur Nothing OS 2.0. Le gap avec Nothing OS 1.5 est important selon la compagnie.

Nothing Phone (1) – Une mise à jour rapide

Le Nothing Phone (1) en profitera aussi. Carl Pei l’a assuré sur son compte Twitter. Le fondateur de la jeune compagnie a précisé que le Nothing Phone (1) recevra Nothing OS 2.0 dès la fin du mois d’août 2023. C’est à peine plus d’un mois et demi après l’arrivée de son nouveau smartphone.

Les modifications apportées au système d’exploitation restent assez vagues. Une refonte en profondeur est attendue avec une nouvelle mise en avant visuelle des informations système. La marotte de Carl Pei est l’amélioration de l’expérience utilisateur. On peut donc espérer que Nothing OS 2.0 sera encore plus agréable à utiliser.

Si vous êtes l’heureux possesseurs d’un Nohting Phone (1) vous pouvez également déjà goûter aux joies d’Android 14 en installant la version Beta du prochain système de Google. Il fait partie du programme Beta Test.

Attention avant d’installer Android 14 Beta, vous devez savoir que toutes vos données seront effacées. Découvrez la procédure en suivant ce lien.

