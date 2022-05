OnePlus Nord 2T – La fiche technique et le prix dévoilés

Le OnePlus Nord 2T se dévoile entièrement avant son annonce officielle. Caractéristiques techniques et prix en euro, on vous dit tout.

Le OnePlus Nord 2T n’a pas encore été annoncé mais on sait déjà tout ou presque du smartphone. Le Nord 2T s’annonce comme un smartphone milieu de gamme avec une fiche technique solide. On découvre à l’avant un grand écran de 6,43 pouces avec une petite perforation.

Cette dalle est en Full HD+. Elle est basée sur une technologie AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90Hz. Ce genre de dalle est de plus en plus répandu sur les smartphones milieu de gamme.

Le processeur qui se cache sous la coque l’est beaucoup moins. Le Nord 2T tourne avec le processeur MediaTek Dimensity 1300 qui succède au 1200. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 128Go de stockage. Il ne devrait pas manquer de puissance avec une telle configuration.

Cette puce est alimentée par une batterie de 4500mAh compatible avec une recharge rapide 80W. Du côté des caméras, il embarque un capteur photo principal de 50MP Sony IMX766. On trouve à ses côtés un ultra grand-angle de 8MP et un capteur monochrome de 2MP. Un capteur Selfie de 32MP vient compléter cet ensemble de caméras.

Le smartphone sera vendu 399€ en Europe en noir et en vert selon les informations du site Gizmochina. On n’attend plus que son lancement officiel.