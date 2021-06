OnePlus Nord CE 5G Test et vidéo – A moins de 300€ ce smartphone ne perd pas le Nord - IDBOOX

Le OnePlus Nord CE 5G est le dernier né des smartphones milieu de gamme de OnePlus. Nous avons pu tester le smartphone avant sa sortie. (test non sponsorisé)

La famille Nord est heureuse de vous annoncer la naissance du OnePlus Nord CE 5G. Il étoffe un peu plus l’offre 5G du constructeur avec un appareil à un prix ultra compétitif. Le OnePlus Nord CE 5G (Core Edition) est vendu à partir de 299€.

Découvrez ce que nous en avons pensé dans notre test et notre vidéo.

Le design

Le design du OnePlus Nord CE 5G reste dans la lignée des autres appareils de la gamme. Il bénéficie de finitions soignées qui renvoie une image haut de gamme.

Nous avons reçu à la rédaction le modèle bleu vraiment très beau. La coque est bleue satinée. Sous l’effet de la lumière la couleur des bords recourbés devient beaucoup plus intense. Autre avantage, la coque a reçu un traitement mate et elle ne marque absolument pas les traces de doigts.

De l’autre côté, le smartphone arbore un écran avec une diagonale de 6,43 pouces avec un format 20:9. Ce format relativement compact et son poids de seulement 170 g permettent de le manipuler facilement d’une seule main. On peut parcourir tout l’écran avec le pouce.

Avec es 7,9 mm d’épaisseur, il est très agréable à tenir en main. Les boutons Volume et Power sont bien placés. C’est également le cas du lecteur d’empreintes sous l’écran qui se montre très réactif.

Un écran OLED

On reste sur l’écran. OnePlus a opté pour une dalle OLED (2400 x 1080 pixels). Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous avons testé le smartphone en extérieur. Le niveau de luminosité est suffisant pour voir ce qui s’affiche à l’écran mais vous aurez une peu plus de mal en plein soleil.

On ne s’attarde pas sur le réglage des couleurs. L’écran flatte la rétine avec un paramétrage équilibré. De toute façon, vous pouvez entièrement configurer l’écran à votre guise dans l’interface.

Autre point fort de cet écran, il possède un taux de rafraichissement de 90Hz. On aurait préféré du 120Hz et un taux adaptatif mais on ne va pas faire le difficile sur ce créneau de prix.

Les performances

Le OnePlus Nord CE 5G tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Il a déjà fait ses preuves. Il équipe de nombreux smartphones milieu de gamme.

Le smartphone n’a aucun problème pour faire tourner les gros jeux 3D d’autant plus que nous avons testé la version avec 12Go de RAM et 256Go de stockage. Il existe aussi des modèles 6 et 8Go mais devrait se montrer aussi véloce si on se base sur d’autres smartphones avec la même configuration.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes élevés et une fréquence d’image réglée sur le niveau élevée. On peut passer à une fréquence d’images très élevée sans problème.

On vous a mis une petite séquence gaming dans la vidéo ci-dessus.

L’autonomie

Une batterie de 4500mAh se dissimule sous la coque. On gagne 385mAh de plus par rapport au Nord original. Elle offre une autonomie d’un peu plus d’une journée avec l’écran en 90Hz.

Comme d’habitude tout dépend de votre consommation de jeu et de vidéo. A titre d’exemple, une séance de gaming de 20 minutes sur Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie.

A noter que la coque chauffe sur toute la longueur mais rien d’inquiétant cela n’empêche pas de jouer.

Vous trouverez dans la boite un chargeur compatible avec la Wrap Charge 30T. Elle recharge le smartphone de 0 à 70% en 30 minutes. La recharge ralentit ensuite pour économiser la batterie et il faut patienter 25 minutes de plus pour arriver à 100%.

La photo

Le OnePlus Nord CE 5G arbore une triple caméra à l’arrière. Ce module photo se base sur un capteur principal de 64MP, un ultra grand angle 119° de 8MP et un capteur monochrome de 2MP.

De jour, les photos sont splendides. Les couleurs sont poussées juste ce qu’il faut pour donner de l’éclat aux photos et les contrastes sont bien marqués. Mis à part le niveau de détails, le traitement est le même que l’on soit en 64MP ou en 16MP (Les photos au dessus et en dessous sont en 16MP et 64MP).

Le smartphone n’est pas équipé d’un zoom optique mais le capteur 64MP permet de faire des grossissements X2 sans une trop grande perte de qualité. Il effectue des zooms X10 mais une vague de flou emporte tous les détails.

Le capteur ultra grand-angle possède un champ de vision de 119° ce qui limite les déformations sur les côtés. L’IA redresse l’ensemble mais n’arrive pas à corriger le sentiment d’aspiration au centre.

Comme sur la quasi-totalité des capteurs ultra grand-angle, le traitement des couleurs et le niveau de luminosité sont plus poussés qu’avec le capteur principal. On évite cependant l’effet brulé de certains smartphones.

Les photos de nuit

En ce qui concerne les portraits, le OnePlus Nord CE 5G prouve son efficacité avec des détourages propres mais qui manquent un peu de précision.

Il peine quand il y a plusieurs sujets à l’écran. Le smartphone arrive à réaliser un détourage complexe mais certaines ont un degré de flou différent.

Il n’y a pas d’objectif Macro, on vous épargne donc la photo de la fleur en gros plan pour directement aux photos de nuit. Le Nord CE récupère une fonction des flagships de la marque. Il gagne le mode Nightscape. Le smartphone prend 8 photos en même temps avec différentes expositions pour les combiner et augmenter le niveau de luminosité.

La différence avec le mode automatique apparaît nettement. Les halos lumineux s’estompent. Le niveau de luminosité est accru et le capteur maîtrise bien le spectre des couleurs.

Cependant l’ensemble manque de précision et de finesse. Des détails disparaissent pour donner l’illusion d’une photo propre.

Le OnePlus Nord CE 5G enregistre des vidéos en 4K en 30 ims. Il a un peu de mal à faire disparaître les soubresauts de l’objectif quand on marche. On vous en a mis un petit extrait dans la vidéo ci-dessus.

Ce qu’on en pense

Avec le OnePlus Nord CE 5G, OnePlus a trouvé la bonne formule. Le smartphone va à l’essentiel et il le fait très bien, le tout avec élégance. Le Nord CE accroche le regard avec un design simple mais réussi.

Compte tenu de sa finesse et de sa légèreté, il se révèle également très agréable à manipuler. Il assure également au niveau puissance avec un processeur qui se montre à la hauteur en toute situation.

Idem pour la photo, sans être parmi les meilleurs, il permet de faire de belles photos de jour. On est plus réservé pour les safaris nocturnes.

Au final, le OnePlus Nord CE 5G respecte l’ADN de la gamme Nord et il relève même le défi de faire mieux. C’est un smartphone équilibré, polyvalent et sans défaut majeur. Il sait tout faire pour pas cher.

Vous avez le choix entre trois modèles. Le OnePlus Nord CE 5G 6/128Go est à 299€. Le 8/128Go est vendu à 329€. Le OnePlus Nord CE 5G 12/256Go est au prix de 399€.

Cliquez ici ou Cliquez pour le précommander, disponible le 21 juin

OnePlus Nord CE 5G Ecran 6,43 pouces OLED – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 750 – 5G RAM /6/812Go DDR4 Stockage 128/256Go UFS 2.1 Extension non Caméras arrières 64MP (f/1.79) EIS + Ultra grand-angle 119° 8MP (f/2.25)+ Monochrome 2MP (f/2.4) – vidéo 4K 30fps – 1080 30/60fps Caméras frontales 6MP Sony IMX471- vidéo 1080p 30/60ims IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide oui 30W – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 – OxygenOS Dimensions 159,2 x 73,5 x 7,9mm – 170g