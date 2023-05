Oppo arrête la fabrication de ses puces MariSilicon

Oppo est dans la tourmente. Après les rumeurs de son retrait de France et d’Europe, la compagnie arrête la fabrication de ses puces MariSilicon.

La situation ne semble pas s’améliorer pour Oppo. Le constructeur est empêtré dans un conflit avec Nokia au sujet d’utilisation de brevets essentiels pour la 5G.

Les poursuites de Nokia ont forcé Oppo à se retirer du marché allemand. La compagnie a également ralenti la cadence dans d’autres pays européens en ne sortant pas le Find X6 Pro. Ce choix a immédiatement fait naître la rumeur de son départ d’Europe.

La situation ne semble pas s’améliorer. Cette décision n’est pas directement liée mais Oppo a décidé de fermer sa division Zenku dédié au développement de ses MariSilicon X et MariSilicon Y. Elle confirme également la fermeture de son usine à Shanghai chargée de les fabriquer.

Oppo s’est lancé dans la construction de ses propres puces destinées à l’imagerie et à l’audio en 2021. Les puces MariSilicon X et MariSilicon Y ont démontré leur efficacité et leur puissance sur le Reno 8 Pro ou le Find X5 Pro.

Oppo tire un trait sur les puces MariSilicon

La puce MariSilicon X a notamment permis aux smartphones d’Oppo de se hisser au sommet des meilleurs appareils pour la photo. Il est difficile de les imaginer sans elle.

Selon le site Android Authority, Oppo a confirmé l’arrêt de la fabrication de ses puces en raison de l’état du marché des smartphones et la situation économique mondiale incertaine. Oppo préfère réduire la voilure et les investissements en R&D.

D’après une étude récente de Canalys, les ventes de smartphones ont baissé de 12% au premier trimestre 2023. Oppo arrive en quatrième position avec une part de marché de 10% grâce à ses performances en Chine.

La marque a tenu à rassurer les possesseurs d’un smartphone de la marque doté d’une puce MariSilicon X ou MariSilicon Y. Ce changement ne les affectera pas et ils continueront à fonctionner comme avant.

Il y a fort à parier que les prochains smartphones de la compagnie seront dépourvus de ces puces. Nous ne savons pas s’ils sortiront en France.