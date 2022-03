Oppo – Charge 240W, caméra sous l’écran ou Pop-up la démo en vidéo - IDBOOX

Oppo présentait plusieurs innovations au MWC 2022 dont la recharge SuperVooc 240W. Découvrez-les dans notre vidéo.

Oppo avait un des stands les plus riches du MWC 2022. La compagnie y présentait un grand nombre d’innovations pour smartphones. Elle avait déjà communiqué dessus mais c’était l’occasion de les voir en action.

Charge SuperVooc 240, Caméra Pop-Up, caméra sous l’écran, lunettes AR, nous avons pu les voir fonctionner sur le salon de Barcelone. L’occasion était trop belle, on a réalisé une vidéo pour les partager avec vous.

Oppo – Un stand riche en innovations

Certaines de ces technologies très avancées et d’autres sont toujours en phase de R&D. Oppo a par exemple mis au point une caméra Pop-up. Ca n’est pas la première, elle avait déjà une telle caméra en forme d’aileron de requin sur le Reno 10X ou sous une autre forme sur le premier Find X.

Elle est cette fois-ci moins voyante. Il s’agit d’un objectif rétractable. La caméra se déploie pour se transformer en zoom X2, l’équivalent d’une focale de 52 mm. Le système peut accueillir un capteur large comme le Sony IMX766. Il supporte également la stabilisation optique d’image et l’auto-focus.

Oppo présentait également une caméra sous l’écran. Cette technologie fait beaucoup parler d’elle mais encore peu de constructeur l’on intégrer à leur smartphone. La caméra d’Oppo est complètement invisible. On ne s’aperçoit de sa présence que quand on déclenche l’appareil photo avant.

La qualité est quasiment équivalente à une caméra dans une perforation. On vous laisse le découvrir par vous-même dans la vidéo.

La recharge ultra rapide 240W en 9 minutes

L’un des trois piliers des smartphones est la recharge rapide et Oppo excelle dans ce domaine. La compagnie faisait la démo des ses dernières avancées en la matière. On pouvait rêver devant des recharges 150W et 240W.

Les protocoles de test sont basés sur des batteries de 4500mAh. Avec la recharge 150W, la batterie passe de 1 à 50% en 5 minutes et à 100% en 15 minutes. Grâce à la technologie Battery Health Engine, la batterie conserve 80% de sa capacité même après 1600 cycles de charge.

Le bloc ne chauffe pas et il n’est pas plus gros qu’un chargeur de 65W.

La SuperVooc 240W est encore plus rapide. Elle remplit à 100% la même batterie en seulement 9 minutes. Les recharges 150 ou 240W en sont toujours au stade R&D. Elles verront le jour lorsqu’Oppo aura atteint les standards commerciaux voulus.