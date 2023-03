Oppo Find X6 Pro – Une nouvelle fuite nous révèle les caractéristiques de son écran

Ecran, dimensions, couleurs, les Oppo Find X6 Pro et Oppo Find X6 se dévoilent un peu plus grâce à une nouvelle fuite.

Oppo a réussi à s’imposer comme un acteur majeur sur le segment très haut de gamme. Les Oppo Find X6 Pro et Find X6 sont donc très attendus mais ils ne devraient pas nous décevoir si on se réfère aux dernières fuites qui alimentent la gazette du web.

Le serial leaker DigitalChatStation a récupéré des informations sur les écrans et les dimensions.

Oppo Find X6 Pro – Un écran ultra lumineux

L’Oppo Find X6 Pro arborerait une dalle de 6,8 pouces. Oppo a choisi ce qui se fait de mieux. II s’agit d’un écran Samsung A6 10 bits avec une résolution QHD+ (1440 x 3168 pixels). Le taux de rafraichissement monte jusqu’à 120hz et le niveau de luminosité atteint 2500 nits.

Cette fuite nous renseigne également sur les différentes couleurs. Oppo a imaginé une version spéciale avec une coque en cuir et en verre. Elle serait baptisée Desert Silver Moon en référence à son design qui fait penser à la lune argentée au-dessus du désert. Ce modèle fait 9,5mm d’épaisseur et pèse 216g.

Les Find X6 Pro en verre sont légèrement plus fins avec 9,1mm mais plus lourds. Ils pèsent 218g.

Cette fuite ne nous révèle pas les caractéristiques de l’écran du Find X6 mais on connaît ses dimensions. Il n’y a pas de version cuir. Le smartphone existerait en vert, noir et blanc. Il pèse 207g et fait 8,96mm d’épaisseur.

Oppo Find X6 Pro et Find X6 – Le reste de la fiche technique

De précédentes fuites nous avaient déjà révélé le reste de la fiche technique des deux appareils. Le Find X6 Pro fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 couplé avec 16Go de RAM DDR5X et jusqu’à 1To de stockage en UFS 4.0. On parle également d’une recharge de 100W.

La partie photo du Find X6 Pro est à la hauteur du reste de la fiche technique. L’appareil photo se compose d’une caméra 50MP Sony IMX989 1 pouce et de deux autres capteurs 50MP Sony IMX 890.

Pour les Selfies, il faudra compter sur un capteur de 32MP Sony IMX709.

De son côté, le Find X6 pourrait être proposé au choix avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 ou un MediaTek Dimensity 9200. Sa batterie est compatible avec la recharge 80W.

Via