Oppo – Quels smartphones seront mis à jour vers Android 14 ?

Oppo a confirmé la liste des smartphones qui seront mis à jour vers Android 14. Votre smartphone en fait-il partie ?

La version stable d’Android 14 arrivera vers le mois de septembre 2023. Comme d’habitude cette version de l’OS de Google apportera son lot d’innovations. Pourrez-vous en bénéficier et surtout quand ?

Les constructeurs s’activent déjà et certains commencent à dévoiler les appareils qui seront mis à jour. Aussi rapide que l’éclair, Oppo vient de confirmer une liste de smartphones qui ont été sélectionnés. Oppo Benelux a lâché une liste de 11 appareils. Elle a été publiée par le site DroidApp.

Le constructeur ne laisse de côté aucune catégorie de smartphones et elle comporte même des smartphones assez anciens. Sorti en 2021, le Find X3 Pro recevra par exemple Android 14. On imagine que les smartphones plus récents comme le Reno 10 fait aussi partie du lot.

La liste des smartphones Oppo mis à jour vers Android 14 :

– Oppo A98 – A78 – A77 –A57

– Oppo Reno 8 Pro

– Oppo Reno 8

– Oppo Reno 8T

– Oppo Reno 7

– Oppo Find X5

– Oppo Find X5 Pro

– Oppo Find X3 Pro

Si vous possédez un Oppo Find N2 Flip, vous pouvez déjà goûter à Android 14 en installant la version Beta de l’OS.