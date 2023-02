Pas de Nothing Phone (2) en France ?

Le Nothing Phone (2) sortira fin 2023 mais verra-t-il le jour en France et en Europe ? Carl Pei détaille sa nouvelle stratégie dans une interview.

Le CEO de Nothing a fait une déclaration inquiétante lors d’une interview accordée à Inverse. Il a confirmé la sortie du Nothing Phone (2) fin 2023 mais il va se concentrer sur un seul marché.

Carl Pei veut faire du marché américain sa priorité numéro 1. Contrairement à la première version, il supportera les réseaux des opérateurs américains.

Pour des raisons de coûts, de processus de certification et d’exigences des opérateurs au niveau du software, Nothing n’avait pas pensé le Nothing Phone (1) pour les USA.

La compagnie a pris cette décision après avoir analysé les ventes de ses écouteurs sans fil. Les USA représentent un tiers des ventes totales. Le CEO pense que le Nothing Phone (2) pourra rencontrer le même succès sur le marché américain.

Un Nothing Phone (2) plus haut de gamme

Le Nothing Phone (2) sera plus premium mais la compagnie va continuer à privilégier le développement de son interface et l’expérience utilisateur. Le constructeur a connu une forte croissance depuis son lancement.

Elle comptait 200 employés en 2021 et elle en a 400 aujourd’hui. Ses revenus sont passés de 24 millions à 200 millions en 2022. Nothing a maintenant les moyens d’attaquer un nouveau marché et de voir plus grand.

Seulement 5 ingénieurs se sont occupés du développement de Nothing OS. La version Android 13 a été conçue entièrement en interne. La suite a été externalisé et maintenant 100 personnes travaillent sur l’OS.

Carl Pei pense que les consommateurs US commencent à se lasser d’Apple et de Samsung. Il y a une ouverture à ne pas manquer.

Après de telles déclarations, on espère quand même que le Nothing Phone (2) fera un détour par la France et l’Europe. Découvrez notre test du Nothing Phone (1) ici