Pixel Watch 2 – Une autonomie en augmentation et d’autres nouveautés à l’horizon

La Pixel Watch 2 ferait le plein de nouveautés. Les dernières rumeurs annoncent des changements qui vont dans le bon sens.

La Pixel Watch 2 n’arrivera pas avant la fin de l’année mais il n’est jamais trop tôt pour s’informer. La prochaine montre connectée de Google sortira en même temps que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Il faudra donc encore patienter quelques mois avant de l’enfiler à votre poignet.

Le site 9to5Google a tout de même récolté des informations sur ses caractéristiques techniques. Google fait le ménage et revoit sa copie.

Google Pixel Watch 2 – Un nouveau processeur

Selon les informations du site, la Pixel Watch 2 change de processeur. La compagnie mise sur un processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 plutôt que sur un processeur Samsung Exynos. Cette nouvelle puce est gravée en 4nm.

C’est un pas de géant comparé au vieux processeur Exynos 9110 de la Pixel Watch gravé en 10nm. Ce choix est étonnant. Google aurait pu passer sur une nouvelle génération de puce Exynos mais le site pense que cette information est solide.

Une autonomie en forte hausse

Ce changement aura un impact important sur l’autonomie qui n’était pas le point fort de la Pixel Watch. Google ne compterait pas changer la batterie de la Pixel Watch 2 mais son nouveau processeur l’aidera à être plus endurante. Google compte dépasser la journée avec la fonction Always On Display activée.

La Pixel Watch devait passer par la case recharge avant la fin de la journée sans AOD. La nouvelle montre dépassera donc largement la journée.

Les optimisations de Wear OS 4 contribuent également à économiser l’énergie. La dernière information concerne l’intégration de nouveaux capteurs.

La Pixel Watch récupére ceux de la FitBit Sense 2. Ils permettent d’analyser toute la journée le niveau de stress, la température de la peau et autres données.