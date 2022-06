Poco F4 et Poco X4 GT – Les principales caractéristiques et tout ce qu’il faut savoir

Poco X4 GT et Poco F4 vont être dévoilés le 23 juin mais une fuite nous révèle déjà toutes leurs caractéristiques. On a même une idée des prix.

La date de présentation officielle des Poco X4 GT et Poco F4 est tombée. Les deux smartphones seront dévoilés le 23 juin 2022. Nous avons testé dernièrement l’excellent Poco F4 GT, un smartphone pensé pour le gaming à 599€.

Avec ces deux nouvelles références, Xiaomi veut proposer des alternatives moins onéreuses. Un grosse fuite nous révèlent leurs principales caractéristiques .

Poco F4 5G

Le Poco F4 est une version adaptée du Redmi K40S sorti en Chine (voir photo ci-dessus) . Poco a déjà confirmé la présence d’un Qualcomm Snapdragon 5G aux commandes. Un maximum de 12Go accompagne le processeur.

Il récupère également l’écran 6,67 pouces AMOLED 120Hz du K40s. Cette dalle dispose d’une résolution FullHD+ et d’un niveau de luminosité qui monte jusqu’à 1300nits.

Le Poco F4 bénéficie d’une mise à jour de son appareil photo. Un capteur principal de 64MP remplace le 48MP du K40S. I lest associé à un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. De l’autre côté, on trouve une caméra Selfie de 20MP.

Autre info, le smartphone est Dual SIM mais il ne propose pas d’extension microSD. Une batterie de 4500mAh alimente le smartphone et elle est compatible avec la charge 67W.

Le Poco F4 pèse 195g et fait 8mm d’épaisseur.

Poco X4 GT 5G

Le Poco X4 GT est lui aussi inspiré d’un autre smartphone du catalogue Xiaomi. Il reprend les grandes lignes du Redmi Note 11 Pro. Selon le site WinFuture, il tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 8100 assisté de 8Go de RAM et de 256Go de RAM.

Il accompagne un grand écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120Hz avec une définition de 2460 x 1080 pixels. La dalle mesure 6,6 pouces et son niveau de luminosité monte à 650nits.

Sa batterie de 5080mAh est compatible avec la recharge rapide 67W. L’appareil photo principal est de 64MP. On trouve à sa suite un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. La caméra Selfie est de 20MP.

La bonne surprise, il est doté d’une prise audio jack.

Rien n’est officiel mais en se basant sur le prix du Poco F4 GT avec un Snapdragon 8 Gen 1 vendu à 599€ en France, les Poco X4 GT et Poco F4 devraient tourner autour de 450€ – 500€.