Poco F4 et Poco X4 GT – Xiaomi casse les prix de ses deux smartphones dès le lancement

Le lancement des Poco F4 et Poco X4 GT est officiel. Xiaomi propose deux smartphones puissants avec des prix de folie.

Après le Poco F4 GT, Xiaomi gonfle son catalogue Poco avec deux nouveaux smartphones performants mais avec des prix plus abordables. Les Poco X4 GT et Poco F4 bénéficient même de grosses réductions pendant leur période de lancement.

Poco X4 GT – Un smartphone gaming milieu de gamme

Le Poco X4 GT démarre à 379,90€ mais pour son lancement il passe à 299,99€.

Quelles sont les caractéristiques du Poco X4 GT pour ce prix ? Avec le Poco X4 GT, Xiaomi veut séduire les gamers. Le smartphone tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 8100 assisté par 8Go de RAM DDR5 et 128 ou 256Go de stockage en UFS 3.1.

La diagonale de l’écran atteint 6,6 pouces. Le constructeur a opté pour une technologie LCD avec un taux de rafraichissement de 144Hz avec 7 paliers. La résolution de cette dalle est en Full HD+ et son niveau de luminosité atteint 650 nits.

Le Poco X4 GT embarque une batterie de 5080mAh. Xiaomi annonce une autonomie de 2 jours ou 22h de vidéos. Cette batterie est compatible avec la charge rapide 67W. Le smartphone doit rester brancher 46 minutes pour retrouver 100% de batterie.

Du côté de la photo, la combinaison est classique avec un capteur principal de 64MP (f/1.89), un ultra grand-angle 120° de 8MP (f/2.2) et un objectif Macro de 2MP (f/2.4). Une caméra Selfie de 16MP orne l’avant de l’appareil.

Poco F4 – Un processeur Snapdradon 5G

Le Poco F4 démarre à 399,90€ et il est proposé à 349,90€ pendant la période de lancement. Le smartphone joue une autre partition avec un processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G. On trouve également à ses côtés de la RAM DDR 5 et du stockage en UFS 3.1. Il existe deux configurations : 6/128Go et 8/256Go.

Ses performances élevées sont rendues possibles par la technologie de dissipation de la chaleur LiquidCool 2.0, dont la très large chambre à vapeur de 3112mm² permet de refroidir le CPU encore plus vite.

Xiaomi a choisi un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Son taux de rafraichissement atteint 120Hz. Le constructeur précise que son smartphone possède le plus petit poinçon du marché. Il mesure 2,76mm.

Le Poco F4 intègre une batterie de 4500mAh compatible avec la recharge 67W. Elle récupère 100% d’autonomie en 38 minutes.

Son appareil photo rassemble un capteur principal de 64MP avec un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle 119° de 8MP et un objectif Macro de 2MP. La caméra frontale est de 20MP.

Poco F4 et Poco X4 GT – Prix et disponibilité

Poco F4

Le Poco F4 sera disponible en deux variantes :

6GB+128GB : Prix de vente recommandé de 399,90€ Cliquez ici

8GB+256GB : Prix de vente recommandé de 449,90€ Cliquez ici

Couleurs : jaune, noir et argent

Le Poco F4 bénéficie d’une offre spéciale de lancement à -50€ du 27 Juin 13h00 au 2 Juillet, soit 349,90€ pour le 6/128Go et 399,90€ pour le 8/256Go.

Poco X4 GT

Le Poco X4 GT sera disponible en deux variantes :

8GB+128GB : Prix de vente recommandé de 379,90€ Cliquez ici

8GB+256GB : Prix de vente recommandé de 429,90€ Cliquez ici

Couleurs : Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green.

Le Poco X4 GT bénéficie d’une offre spéciale de lancement à -80€ du 04 Juillet 13h00 au 09 Juillet, soit 299,90€ pour le 6/128Go et 349,90€ pour le 8/256Go.