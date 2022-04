POCO F4 GT – Le nouveau smartphone gaming à prix cassé

La gamme Poco s’agrandit avec le POCO F4 GT, un smartphone taillé pour le gaming mais pas uniquement. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Xiaomi a officialisé le POCO F4 GT le 26/04/2022 lors d’un événement en ligne. Après le POCO X4 Pro et le M4 Pro, le F4 GT s’attaque au segment haut de gamme. Comme d’habitude, Xiaomi se montre agressif sur les prix le POCO F4 GT démarre à 599€ et une offre de lancement ramène son prix à 499€.

Le POCO F4 GT est un smartphone calibré pour le gaming mais c’est avant tout un appareil puissant qui peut s’adapter à toutes les situations si on se base sur sa fiche technique.

POCO F4 GT – Une fiche technique premium

Le smartphone intègre un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il est propulsé par un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assisté par de 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage en UFS 3.1.

Le F4 GT existe aussi en 12/256Go. Avec ce genre de configuration aucun jeu ne devrait lui résister.

Ce nouveau flagship POCO possède une autre arme secrète. Les joueurs les plus exigeants pourront mettre à profit ses gâchettes magnétiques. Elles sont capables de supporter 1,5 million de pression et elles ont été testées avec plus de 100 jeux populaires. Elles peuvent aussi servir de raccourcis quand le smartphone n’est pas en mode jeu.

Un smartphone gaming a besoin d’une batterie qui tient la distance. Xiaomi a doté son smartphone d’une batterie de 4700mAh compatible avec la charge rapide 120W. Différents modes sont disponibles pour garantir sa durée de vie. Le plus rapide, recharge la batterie à 100% en 17 minutes.

Des prix qui donnent envie

La marque profite du lancement du F4 GT pour sortir ses premiers écouteurs True Wireless, les POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. Ils intègrent un système de réduction de bruit active et affichent une autonomie pouvant aller jusqu’à 28 heures avec le boitier. Les POCO Buds Pro Genshin Impact Edition sont disponibles à 69,99€.

POCO F4 GT 8/128Go est au prix de 599€ mais du 26 avril au 29 avril 14h59 il passe à 499€.

Le POCO F4 GT 12/256Go est au prix de 699€. Il bénéficie de la même offre. Son prix tombe à 599€ pendant la même période.