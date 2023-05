Poco F5 Pro – Une fiche technique digne d’un smartphone haut de gamme

Le Poco F5 Pro est le nouveau fer de lance de Xiaomi sur le segment milieu de gamme. Que nous réserve ce smartphone ?

La gamme Poco est généralement synonyme d’un excellent rapport qualité / prix. Le Poco F5 Pro ne devrait pas déroger à la règle. En attendant le test complet sur idboox.com, sa fiche technique semble très prometteuse. Xiaomi brouille les lignes entre le milieu et le haut de gamme.

Les prix sont aussi intéressants : Version 8+256 Go : à 579,90 € Cliquez ici

Version 12+256 Go : à 629,90 € Cliquez ici

Version 12+512 Go : à 649,90 € Cliquez ici

Avec 50€ de réduction jusqu’au 16 mai 2023.

Le Poco F5 Pro est le premier appareil de la marque à accueillir un écran AMOLED 120Hz avec une résolution WQHD+. Son taux de rafraichissement atteint 120Hz et son niveau de luminosité monte jusqu’à 1000nits. Il ne devrait avoir aucun mal à nous en mettre plein les yeux.

L’architecture interne du smartphone se révèle du même acabit. Un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 se cache sous la coque. On trouve à ses côtés 12Go de RAM et 256Go de stockage. Avec une telle configuration, le Poco F5 Pro ne manquera pas de puissance.

De son côté, le Poco F5 peut se vanter d’une première mondiale. C’est le premier smartphone à accueillir un processeur Snapdragon 7+ Gen 2.

Poco F5 Pro – Une fiche technique de compétition

Revenons sur le F5 Pro. Le smartphone est alimenté par une grosse batterie de 5160mAh. Elle devrait lui conférer une autonomie confortable. Cette batterie est compatible avec la charge rapide 67W et la charge sans fil 30W.

Terminons par ses capacités photo. Le Poco F5 Pro affiche sur sa coque arrière une triple caméra. Elle s’appuie sur un capteur principal de 64MP avec un stabilisateur optique d’image. Il est accompagné d’un ultra grand-angle et d’un objectif Macro.

Son prix reste raisonnable malgré la montée en puissance de ses caractéristiques.

