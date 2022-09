Quels smartphones Samsung vont recevoir Android 12L ?

Samsung déploie la mise à jour Android 12L sur certains de ses anciens smartphones. Etes-vous concernés et quelles nouveautés ?

Avez-vous déjà entendu parler d’Android 12L ? C’est pourtant une mise à jour majeure si vous possédez un smartphone pliable ou un grand écran avec l’OS de Google. Si vous êtes l’heureux possesseur d’un Samsung Galaxy Z Fold4 ou d’un Galaxy Z Flip4 vous avez déjà goûté aux nouveautés de cette version.

Samsung va aussi en faire profiter les possesseurs de Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Ils recevront One UI 4.1.1 basé sur Android 12L.

Android 12L – Quelles nouveautés ?

Qu’est ce que ca change ? Grâce à cette mise à jour votre smartphone pliable pourra goûter à la nouvelle barre de tâche, à de nouveaux gestes multitâches, aux fenêtres pop-up et à d’autres améliorations. Android 12L a notamment été développé pour tirer partie des écrans pliables.

Samsung va ajouter au Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Fold3 quelques fonctions intéressantes qui vont donner plus de vie à l’écran extérieur de ses smartphones. Le petit écran extérieur du Galaxy Z Flip3 va gagner par exemple la fonction Quick Shot pour prendre une photo sans ouvrir le smartphone, la possibilité de passer un appel ou de répondre à un message texte de façon simplifiée. Samsung n’oublie pas les appareils plus anciens.

Android 12L viendra aussi donner un coup de jeune aux Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold. Il faudra juste être un peu plus patient.

Parallèlement la série des Galaxy Watch4 va accueillir One UI Watch 4.5 avec toutes ses nouveautés. Les Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2 recevront certainement fonctions. L’appli Samsung Health pourra mesurer la pression sanguine et l’ECG dans 24 pays supplémentaires.

Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 – Android 12L en action en vidéo

