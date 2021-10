Realme 8i Test – Un écran 120Hz et une caméra 50MP pour moins de 200€ - IDBOOX

Nous avons testé le realme 8i avant sa sortie. Voici ce que nous avons pensé de ce smartphone d’entrée de gamme à seulement 199 € et pour le lancement il est à 179 euros Cliquez ici

Le realme 8i entre dans l’arène des smartphones d’entrée de gamme. Il arrive avec de sérieux arguments pour ravir la première place sur ce segment. (test non sponsorisé)

realme 8i – Un design entièrement revu

Le realme 8i succède au realme 7i mais les deux smartphones sont tellement éloignés que quatre ans semblent les séparer. Ils n’ont pourtant pas plus d’un an d’écart. realme opère une forte montée en puissance pour s’imposer comme le nouveau champion de l’entrée de gamme.

Le realme 8i change d’apparence. Terminé l’encoche en forme de goute d’eau et l’énorme menton. Le smartphone arbore un écran LCD de 6,6 pouces avec une petite perforation et le menton a été rapetissé. La dalle occupe 90,8% de l’avant du mobile.

Il s’agit d’un smartphone grand modèle qui ne se révèle pas facile à manipuler d’une seule main. En contrepartie, il s’avère léger et agréable à tenir en main. Désormais, le lecteur d’empreintes est intégré au bouton d’allumage ce qui est beaucoup plus pratique et rapide pour le déverrouiller.

Son design et ses finitions ne laissent absolument pas paraitre que l’on tient un smartphone à 199€ dans les mains.

Un écran 120Hz

Revenons à l’écran car il ne bénéficie pas uniquement de changements esthétiques. Sa résolution passe en Full HD+ et surtout il acquière un taux de rafraichissement de 120Hz. C’est surprenant sur cette gamme de prix. La dalle possède même un mode automatique qui bascule entre 30Hz et 120Hz.

On note également un bon calibrage des couleurs et un niveau de luminosité qui monte à 600 nits. Avec ca, vous n’aurez pas de mal à déchiffrer son écran en extérieur.

Les performances

Le realme 8i intègre un nouveau processeur. Le MediaTek Helio G85 cède la place à un Helio G96. On n’a pas vu de réelles différences à l’usage. Le smartphone lance Call of Duty Mobile avec des graphismes réglés sur le niveau faible et une fréquence d’images moyenne. On n’a constaté aucun ralentissement.

Le processeur est assisté par 4 ou 6Go de RAM et 64 ou 128Go. Le realme 8i transforme une partie de ce stockage en RAM virtuelle. On peut rajouter jusqu’à 5Go de RAM à son smartphone. Attention, cette option est uniquement disponible sur le modèle 6Go de RAM.

Cette fonction n’est pas facile à trouver. Il faut aller dans les paramètres et “A propos du téléphone” et appuyer sur l’icône “RAM”.

L’autonomie

Le realme 8i renferme une batterie de 5000mAh. Il perd 1000mAh par rapport à son prédécesseur mais il est plus fin et plus léger.

Le smartphone conserve tout de même une bonne autonomie qui varie entre 1,5 jour et 2 jours en fonction de votre utilisation et du 120Hz.

Une partie de 15 minutes de Call of Duty Mobile seulement consomme 4%. Le constructeur promet 11 heures d’autonomie en lecture Youtube et 47 heures en appel. La batterie est compatible avec la charge rapide 18W. Il faut patienter 36 minutes pour récupérer 50% de batterie et 2 heures 20 pour arriver à 100%.

La photo

Le realme 8i conserve une triple caméra mais la compagnie a complètement changer sa composition. Ce module photo comprend un capteur grand-angle de 50MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur noir et blanc pour les effets de profondeur.

L’ultra grand-angle à été supprimé sans doute pour compenser le prix de l’écran 120Hz. La caméra Selfie passe de 8MP à 16MP.

Le smartphone réalise des photos en 12MP ou 50MP. Les photos sont nettes mais elles manquent un peu de finesse dans les détails quand on zoome dans la photo. On peut également reprocher au capteur principal un traitement des couleurs un peu trop terne. Les clichés manquent de force.

Les deux modes marquent aussi leur différence au niveau du traitement de la lumière. Le contraste est plus marqué sur les photos en 50MP mais dans le même temps elles sont beaucoup plus sombres comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Le capteur 50MP permet de faire des zoom numérique X2 et X5 sans une grande perte de qualité.

Le realme 8i se montre efficace sur les portraits. Les détourages sont propres avec un bel effet de profondeur. Les couleurs sont légèrement dénaturées avec des rouges trop accentués.

Si vous êtes un adepte des objectifs Macro celui du realme 8i vous donnera satisfaction à condition de rester immobile pour réussir à prendre une photo nette.

Le smartphone possède un mode Nuit. C’est un plus pour un appareil à ce prix. Il offre une meilleure gestion de la lumière par rapport au mode automatique et il supprime la majorité du bruit.

Malheureusement le traitement est trop agressif et il emporte avec lui une grande partie des détails.

On regrette également un temps de pause trop long qui impose de rester immobile pour avoir une photo nette.

Ce qu’on en pense

Le realme 8i change de visage et prend l’apparence d’un smartphone plus haut de gamme avec des finitions soignées. Trouver un écran 120Hz sur cette gamme de prix est une bonne surprise et un vrai plus.

Le realme 8i gagne un peu en puissance ce qui permettra aux fans de jeux d’assouvir leur passion. Le seul vrai reproche se porte sur ces capacités photo.

On espérait plus du capteur 50MP. Il assure au niveau des photos de jour et des portraits sans aller plus loin. Une mise à jour serait la bienvenue pour améliorer les réglages.

Le realme 8i s’offre une belle montée en gamme pour seulement 199€ ce qui fait vite oublier ses performances photo. Le realme 8i a beaucoup à offrir malgré ce défaut surtout à ce prix.

Cliquez sur ce lien pour acheter le realme 8i. Pour le lancement il est à 179 euros !

realme 8i – 4G Ecran 6,6 pouces LCD – 120Hz Définition 2412 x 1080 pixels Full HD+ Processeur MediaTek Helio G96 RAM 4Go /6Go DDR4 Stockage 64/128Go Extension MicroSD jusqu’à 256Go Caméras arrières 50MP (f/1.8) + Macro 2MP (f/2.4) + Noir et Blanc 2MP (f/2.4) – vidéo 1080p/30 fps Caméras frontales 16MP IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide Oui 18W Dual SIM NanoSim – Triple slot Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 – realmeUI 2.0 Dimensions 164,1 x 75,5 x 8,5 mm – 194 g