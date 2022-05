realme 9 5G Test – Un smartphone à petit prix mais plein de ressources

Le realme 9 5G est un smartphone à petit prix. Sous la barre des 300€ que vaut-il vraiment ? On vous dit tout dans notre test.

realme veut démocratiser la 5G. Le realme 9 5G est vendu à seulement 259,99€. A quoi faut-il s’attendre pour ce prix ? La réponse dans notre test.

realme 9 5G – Un design soigné tout en nuances

Le design du realme 9 5G paraît sobre au premier abord mais il est très travaillé avec des finitions soignées. On le tient bien en main. Il pèse seulement 188g et mesure 8,5 mm d’épaisseur. Il s’utilise aisément d’une seule main à condition d’avoir de grands doigts.

A l’avant, on est accueilli par un écran de 6,6 pouces et une caméra Selfie qui n’est pas très discrète. Elle est plus grosse que ce qu’on voit actuellement sur le marché.

La dalle est entourée par un cadre noir qui ne passe pas non plus inaperçu. realme explique l’épaisseur de cette bordure par le fait qu’elle protège l’écran en cas de choc.

La coque arrière est en plastique blanc nacré. realme a recréé un effet holographique avec des variations de couleurs et de textures. La coque change de couleur et prend des teintes bleues roses avec la lumière. L’îlot photo repose sur une plaque transparente.

Les capteurs semblent flotter. L’ensemble est réussi et ne manque pas de style. Cerise sur le gâteau, elle ne marque pas les traces de doigts.

L’écran

L’écran de 6,6 pouces possède une définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels). Il est basé sur une technologie LCD. Pour trouver une dalle AMOLED vous devrez vous tourner vers la version 4G.

On gagne au change un taux de rafraîchissement de 120Hz dynamique. Cette fréquence varie de 50Hz à 120Hz en fonction des contenus pour économiser de la batterie.

Le niveau de luminosité atteint 600nits. Ca vous permettra de l’utiliser sans problème en extérieur. L’exercice deviendra plus compliqué si le soleil tape directement sur l’écran.

Les performances

Le realme 9 5G tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Toujours dans l’optique de contenir le prix, realme a pris le parti de doté le modèle 5G de seulement 4Go de RAM.

C’est un peu juste penserez-vous. Oui mais il possède une arme secrète. Il s’appuie sur de la RAM virtuelle. Il peut monter jusqu’à 7Go au total. Grâce à cela, vous pourrez jouer à des jeux 3D pas exigeants comme Call of Duty Mobile ou Asphalt 9. Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur des niveaux élevés.

Pour les autres, il ne fera pas de miracle. Geshin Impact, c’est une autre histoire. On peut jouer avec des graphismes avec un niveau faible mais les combats saccadent rapidement.

Autre petite déception, vous devrez pourfendre vos ennemis en écoutant leurs cris avec un son mono. Le son est puissant mais on aurait préféré un deuxième haut-parleur.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh alimente le realme 9 5G. Elle est compatible avec une charge rapide de 18W qui n’est pas si rapide que ça. On n’avait plus l’habitude de voir ce genre de vitesse chez realme. Le smartphone passe de 0 à 100% en 3 heures.

Heureusement, vous ne devrez pas passer par la case recharge très souvent. Le realme 9 5G est un smartphone endurant. Tout dépend de votre utilisation. Il peut tenir entre 1,5 et deux jours si vous n’êtes pas un gros joueur.

Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie.

La photo

Le realme 9 5G intègre une triple caméra. Cet appareil photo rassemble un capteur principal de 50MP, un capteur noir et blanc de 2MP et un objectif Macro de 2MP. Il n’y a pas la moindre trace d’Ultra grand-angle sans doute des raisons de coût.

Le realme 9 5G permet de prendre des photos en 50MP ou en 12MP. Dans les deux cas, les couleurs sont réalistes avec des contrastes bien marqués. Les couleurs sont légèrement plus poussées en 12MP. Le smartphone gère bien les ambiances avec une forte luminosité.

Seul bémol, on constate un manque de finesse avec les clichés en 50MP. Dès qu’on zoome dans les photos la dégradation devient visible. Phénomène encore plus étrange certaines photos échappent complètement à ce phénomène.

Le smartphone se montre efficace pour les photos de nuit. Il gère bien la lumière. Les couleurs conservent leur naturel et le bruit est limité.

L’interface propose également un mode Rue avec des focales 24 mm et 50 mm ainsi que de nombreux filtres qui donnent un aspect vintage aux photos.

On termine avec les portraits. Le realme 9 5G s’en sort pas mal du tout. On n’est pas au niveau d’Hartcourt mais l’algorithme réussit à combiner flou et détourage pour sortir des portraits convaincants. On peut également doser le niveau de flou d’arrière plan à sa convenance.

Ce qu’on en pense

On sent qu’avec le realme 9 5G le mot d’ordre était « contenir le prix ». Le realme 9 5G démarre à 259,99€. Trouver le bon compromis n’a pas été facile. La recette fonctionne mais certain choix sont difficiles à accepter comme la recharge 18W ou le son mono.

Pour le reste, le realme 9 5G vous donnera satisfaction. C’est un smartphone 5G à bas prix, polyvalent sans défaut majeur. Il offre un rapport qualité / prix intéressant si vous souhaitez absolument toucher du doigt la 5G.

Les prix – realme 9 5G et autres

realme 9 5G

4Go + 64Go 259, 99€ Cliquez ici

4Go + 128Go 279, 99€ Cliquez ici

realme 9 4G

6Go + 128Go 279, 99€

8Go + 128Go 299, 99€

realme PAD Mini

WiFi 3Go + 32Go 179,99€

WiFi 4Go + 64Go 199,99€

LTE 4Go + 64Go 229,99€

realme 9 5G – La fiche technique

realme 9 5G Ecran 6,6 pouces LCD – 120Hz dynamique Définition Full HD+ (2412 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 695 – 5G RAM 4Go DDR4 Stockage 64Go UFS 2.1 Extension Oui Caméras arrières 50MP (f/1.8) + 2MP Noir & blanc (f/2.4) + 2MP Macro (f/2.4) – Vidéo 1080p / 30fps Caméras frontales 16MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 18W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sur la tranche Prise Jack Oui Audio Mono Android Android 12 – realme UI 3.0 Dimensions 164,3 x 75,6 x 8,5 mm – 191 g