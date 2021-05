realme C21 Test – Un smartphone polyvalent à moins de 100€ - IDBOOX

Nous avons testé le realme C21 avant sa sortie. Ce smartphone 4G est proposé à moins de 100€ pour son lancement. Découvrez notre avis. (test non sponsorisé).

Le realme C21 est un appareil à prix budget. Comme il n’y a pas que les smartphones premium dans la vie nous avons pris le temps de tester ce smartphone polyvalent à moins de 100€.

Le C21, est le premier smartphone au monde à obtenir la certification Haute Fiabilité par l’organisme TÜV Rheinland.

Alors que peut-on faire avec un smartphone à ce prix là ?

Le design

L’objectif de realme a été de contenir les coûts. Le constructeur a donc fait dans le simple et l’efficace. Le C21 est protégé par une coque en plastique rainurée qui ne prend pas les traces de doigts.

Elle offre une bonne prise en main pour ce smartphone grand format. Le module photo ressort à peine de la coque ce qui lui offre une bonne stabilité quand il est posé à plat sur une table.



L’écran mesure 6,5 pouces et il est difficile de l’utiliser d’une seule main quand on a des petits doigts. On est sur un design à l’ancienne. Une encoche en forme de goutte d’eau accueille la caméra Selfie. Des bords très imposants entourent l’écran. Cela n’empêche pourtant pas cette dalle de recouvrir 89,5% de l’avant du smartphone.

Cet écran possède une définition HD+ (1600 x 720 pixels). Il n’y a rien à dire sur le calibrage des couleurs mais le niveau de luminosité est un peu juste pour l’utiliser en plein soleil.

L’écran reste lisible en extérieur mais cela devient plus compliqué avec une forte luminosité.

Un dernier mot sur le lecteur d’empreintes, il se trouve dans le dos de l’appareil. Il tombe pile sous le doigt et se montre très réactif.

Les performances

Le realme C21 fonctionne avec un processeur MediaTek Helio G35. Ce n’est pas le plus puissant du moment mais il fait tourner des gros jeux 3D. Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés au minimum et une fréquence d’images sur le niveau moyen. Avec ces réglages, il offre une bonne expérience de jeu sans ralentissements.

A noter que nous avons testé le realme C21 avec 4Go de RAM et 64Go de stockage. Nous vous conseillons cette configuration pour profiter pleinement des jeux. Il existe aussi un modèle avec 3Go de RAM mais cela nous paraît un peu juste.

Autre avantage de la configuration 4/64Go, c’est la seule à posséder une puce NFC.

L’autonomie

Le realme C21 embarque une batterie de 5000mAh. Elle confère au smartphone une autonomie entre une journée et demie et deux jours en moyenne. Tout dépend de votre consommation de jeux et des vidéos.

Pour exemple, une partie de Call of Duty Mobile de 20 minutes consomme 5% de batterie.

A la surprise générale, le C21 est équipé d’une prise micro-USB. Ca existe encore. Vous devrez être patient pour le recharger à 100%. Il faut compter 2h40.

Le realme C21 est également compatible avec la charge inversée et peut servir à alimenter un autre appareil. A vous de vous débrouiller pour trouver un câble pour les relier ensemble.

La photo

Le realme C21arbore une triple caméra basée sur un capteur principal de 13MP. Il est accompagné d’un objectif Macro de 2MP et d’un capteur noir et blanc de 2MP pour gérer les effets de profondeur.

realme a fait l’impasse sur ce qui n’était pas indispensable, le capteur ultra grand-angle en fait les frais. Le C21 en est dépourvu et il faut se contenter de la caméra principale 13MP. Ce n’est pas catastrophique puisque de jour il produit des photos de belle facture.

Les clichés sont propres avec un bon niveau de détails et des couleurs réalistes. Il montre ses limites lorsqu’on veut se rapprocher du sujet avec son zoom numérique X4.

On passe rapidement sur l’objectif Macro 4 cm. Si vous êtes un adepte de ce genre de photos vous y trouverez votre compte. On réussit à faire des photos nettes sans trop galérer.

Le Mode portrait manque un peu de précision mais il réussit à réaliser des détourages complexes avec plusieurs personnes.

Le realme C21 possède un mode Nuit. Les photos en faible luminosité ne sont pas son point fort. Il invite ses amis Pixel et Bruit à faire la bamboche. Il y a une légère différence entre le mode nuit et automatique. La luminosité est plus poussée et les couleurs sont plus chaudes mais les détails ne sont toujours pas au rendez-vous.

Ce qu’on en pense

realme a réussi l’exploit de proposer un smartphone polyvalent sous la barre des 100€. En optant pour le modèle 4/64Go à 150€ vous pourrez jouer sans vous ruiner et faire de belles photos pour moins de 150€.

Le realme C21 3/32Go est au prix de 119€ avec 20€ de cash back pour le lancement et la version 4/64Go est vendue à 149€.

realme C21 Ecran 6,5 pouces LCD – 60Hz Définition HD+ (1600 x 720 pixels) Processeur MediaTek Helio G35 – 4G RAM 3/4Go Stockage 32/64Go Extension oui Caméras arrières 13MP (f/2.2) + Macro 4cm 2MP (f/2.4) + Capteur profondeur 2MP (f/2.4) – vidéo 1080p 30fps Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide Non – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim + micorSD Lecteur empreintes Sur coque arrière Prise Jack Oui Connecteur microUSB Android Android 10 Dimensions 165,2 x 76,4 x 8,9mm – 190g