Realme GT 2 Pro test vidéo – Le smartphone sans fausse note ? - IDBOOX

Le realme GT 2 Pro est disponible et on vous propose de le découvrir en détail dans notre test vidéo.

Nous avons reçu le realme GT 2 Pro quelques jours avant sa présentation au MWC 2022. On a éprouvé ses capacités de Barcelone à Paris. On peut maintenant vous donner un avis ce nouveau smartphone haut de gamme.

Pour ce premier test, on a choisi le format vidéo pour que vous puissiez mieux apprécier le travail réalisé par realme (Le test écrit arrivera plus tard).

realme GT 2 Pro – Test en vidéo

Ne vous fiez pas à son prix. Le realme GT 2 Pro démarre à 749,99€ et pour le lancement il est à seulement à 649,99€. Il possède tous les attributs d’un flagship killer que ça soit à l’extérieur comme à l’intérieur. Sa fiche technique parle pour lui.

Le GT 2 Pro embarque un écran AMOLED 2K 120Hz LTPO, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un triple capteur photo 50MP Sony IMX766 et une batterie de 5000mAh compatible 65W. Son rapport qualité / est incroyable.

On vous laisse découvrir ce que vaut vraiment le realme GT 2 Pro dans notre vidéo. On l’a testé sans rien lui épargner dans les conditions du quotidien. Ecran, jeux vidéo, appareil photo, enregistrement vidéo, on vous dit tout ce qu’on a pensé du realme GT 2 Pro.

realme GT 2 Pro – Les prix

Le realme GT 2 Pro 8/128Go est disponible en exclusivité du 11 au 18 mars au prix de 649,99€ au lieu de 749,99€. La version 12/256Go est également en promo pendant la même période à 749,99€ au lieu de 849,99€.

– realme GT 2 Pro 8/128Go Blanc à 649,99€ au lieu de 749,99€

– realme GT 2 Pro 12/256Go Blanc à 749,99€ au lieu de 849,99€

– realme GT 2 Pro 8/128Go Vert à 649,99€ au lieu de 749,99€

– realme GT 2 Pro 12/256Go Vert à 749,99€ au lieu de 849,99€



Vous pourrez vous rattraper du 19 mars au 3 avril chez tous les autres revendeurs avec une autre offre de réduction. Le GT 2 Pro 8/128Go bénéficiera d’une réduction de 70€ et sera disponible au prix de 649,99€ et GT 2 Pro 12/256Go sera proposé à 779,99€.

Vous aurez une troisième chance de profiter des offres realme du 14 mars au 3 avril chez Amazon. Le realme GT 2 Pro 12/256Go passera à 779,99€.

Le realme GT 2 bénéficie aussi d’une baisse de prix chez Fnac / Darty du 11 au 18 mars. La configuration 8/128Go est proposée à 499,99€. Le realme GT 2 est au prix de 529,99€ pendant la même période.

Les caractéristiques techniques