Samsung dévoile accidentellement les Galaxy S23 FE, Tab S9 FE et Buds FE

Samsung laisse échapper un visuel officiel des Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Buds FE. Préparez-vous. Ils arrivent bientôt.

Samsung n’a pas encore confirmé la date de sortie de ses nouveaux appareils mais ils ne devraient plus tarder à pointer le bout de leurs pixels. Ils sont quasiment officiels grâce à la bévue de la division Samsung en Argentine.

Un visuel marketing est brièvement apparu sur le site de la marque. Le site Sammobile a réussi à mettre la main dessus. Il rassemble le Galaxy S23 FE, les Galaxy Buds FE et la Galaxy Tab S9 FE en les mentionnant.

Il n’y a donc plus de doute ni sur leur existence ni sur leur sortie dans les prochains jours. La date pressentie pour cet événement est le 4 octobre.

Leur apparence est conforme à tous ce que nous avons pu voir auparavant. Vous noterez au passage la compacité des écouteurs Galaxy Buds FE et la compatibilité de la Galaxy Tab S9 FE avec le S-Pen.

Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE – Quelles caractéristiques ?

Cette fuite non intentionnelle ne mentionne aucune caractéristique. Nous connaissons pourtant certaines d’entre elles grâce au passage obligatoire devant les autorités de certifications de ces trois appareils.

La TEENA nous apprend que le Galaxy S23 FE le Galaxy S23 FE embarque un écran Full HD+ de 6,4 pouces AMOLED 120Hz et 8Go de RAM. Le smartphone est équipé d’un processeur Exynos 2200 ou d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 selon les régions du monde.

De son côté, la tablette Galaxy Tab S9 FE embarque un écran LCD de 10,9 pouces avec une résolution de 1440 x 2304 pixels. Il existe aussi une version « Plus » dotée d’une plus grande dalle de 12,4 pouces. Elles tournent avec un processeur Exynos 1380 avec 6Go de RAM et 128/256Go de stockage.

Nous vous invitons à lire nos précédents articles pour en savoir plus.