Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra – Toutes les nouveautés et découverte en vidéo

Samsung a présenté officiellement les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Quelles sont les différences et les offres de lancement ?

Les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont en précommande. Les trois nouveaux smartphones de la firme coréenne arrivent avec leur lot de nouveautés notamment au niveau de la photo.

On vous révèle toutes leurs caractéristiques et surtout les offres de lancement très intéressantes concoctées par Samsung pour ses trois smartphones.

Vous pouvez également découvrir toutes les nouveautés du Galaxy S23 Ultra dans notre vidéo ci-dessous en attendant le test complet.

Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra – Le design

Samsung demeure prudent sur le design. La compagnie entre dans le détail. Les évolutions sont minimes mais elles changent tout.

Les Galaxy S23 et S23+ héritent de l’appareil photo du S23 Ultra. Le module photo disparaît. Les caméras sortent directement de la coque.

Sur le Galaxy s23 Ultra le changement se situe au niveau de l’écran. Il est beaucoup moins courbé pour une meilleure prise en main.

On notera également l’utilisation de matériaux recyclés qui passe à 12 composants sur le S23 Ultra et à 22% en moyenne sur l’ensemble de la gamme.

Le processeur

L’une des grosses nouveautés est le choix du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour les trois smartphones quelle que soit la région du monde. Samsung tourne la page du processeur Exynos pour les S23.

C’est une bonne chose. Il n’y aura pas de jaloux entre l’Europe et le continent Nord-américain. Toutes les versions bénéficient de la même puissance.

Un point également sur les batteries, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont équipés d’une batterie de respectivement 3900 et 4700 mAh, soit 200 mAh de plus que sur les versions précédentes. Le Galaxy S23 Ultra bénéficie quant à lui d’une batterie de 5000 mAh.

La photo

Samsung a mis l’accent sur la photo notamment sur le Galaxy S23 Ultra. Il devient la nouvelle vitrine du savoir-faire de Samsung.

Son appareil photo principal se compose de 4 capteurs : un ultra grand-angle de 12MP, un téléobjectif avec une zoom optique X10, un téléobjectif avec une zoom optique X3 et un capteur principal de 200MP. C’est la première fois qu’un smartphone Galaxy embarque ce capteur Adaptive Pixel de 200MP optimisé.

Grâce à la technologie Pixel Binning le Galaxy S23 Ultra prend des photos en 200MP, 50MP et 12MP. L’appareil photo fusionne plusieurs pixels en un pour capter plus de lumière en condition de faible luminosité et assurer un rendu plus net.

Le module photo des Galaxy S23 et Galaxy S23+ est identique sauf que le capteur 200MP est remplacé par un grand-angle 50MP.

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 intègrent un capteur Selfie de 12MP avec un autofocus rapide et le premier module Super HDR dédié aux selfies de Samsung.

Galaxy S23 – Les prix et les offres de lancement

Le Galaxy S23 Ultra 8/256Go démarre à 1419€ mais si vous l’achetez entre le 02/02 et 16/02/2023, le modèle avec 12/512Go est au même prix. La version avec 12Go de RAM et 1To de stockage passe à 1599€ au lieu de1839€.

Samsung ajoute également 150€ de bonus reprise, la valeur de reprise de votre ancien smartphone garantie, 1 an d’assurance Samsung Care+ offert et 5% en point Samsung Reward.

Vous pouvez aussi ajouter 50€ de remise si vous acheter en plus un montre Galaxy Watch 5 ou Watch5 Pro ou des Buds2 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256Go.

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512Go.

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1To.



Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ bénéficient de la même offre pour doubler l’espace de stockage. Le Galaxy S23 8/128Go démarre à 959€. La version 8/256Go est proposée au même prix au lieu de 1019€.

Samsung Galaxy S23 8/128Go.

Samsung Galaxy S23 8/256Go.

De son côté le Galaxy S23+ profite de 120€ de remise. Cette réduction se traduit par la même offre. Vous doublez l’espace de stockage pour le même prix.

Le prix du Galaxy S23+ 8/256Go est de 1219€. Si vous achetez le smartphone pendant la période mentionnée plus haut, le modèle 8/512Go vous reviendra au même prix. Le Galaxy S23+ 8/512Go est vendue 1219€ au lieu de 1339€.

Les deux smartphones bénéficient également de toutes les offres complémentaires mentionnées plus haut pour le Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23+ 8/256Go.

Samsung Galaxy S23+ 8/512Go.

Samsung Galaxy S23 Ultra – La fiche technique complète

Samsung Galaxy S23 Ultra – 5G Ecran 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, écran Infinity-O Edge, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Définition 3088 x 1440 pixels (Quad HD+) – 1750nits – 1Hz à 120Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go, 512Go ou 1To Extension Non Caméras arrières 200 MP (caméra principale, 85°, f/1.7, 23 mm, OIS)

12 MP (ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm)

10 MP (téléobjectif, 36°, f/2,4, 69 mm, OIS, zoom optique X3)

10 MP (téléobjectif, 11°, f/4.9, 230 mm, OIS, zoom optique 10x, Space zoom 100x) Caméras frontales 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) IP68 IP68 Batterie 5000 mAh Charge rapide 45 watts, sans fil 10 watts Dual SIM Double NanoSim + eSim Lecteur empreintes Sous l’écran, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e Prise Jack Non – S-Pen Audio 2 haut-parleurs Android One UI 5.1 – Android 13 Dimensions 163,4 x 78,1 x 8,9 mm – 233 g

Samsung S23 Plus – La fiche technique complète

Samsung Galaxy S23 Plus – 5G Ecran 6,6 pouces Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ Définition 2340 x 1080 pixels (Full HD+) – 1750nits – 48Hz à 120Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go, 512Go Extension Non Caméras arrières 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.7, OIS)

12 MP (ultra grand angle, 120°, f/2.2)

10 MP (téléobjectif f/2,4, OIS, zoom optique X3)

Caméras frontales 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) IP68 IP68 Batterie 4700 mAh Charge rapide 45 watts, sans fil 10 watts Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Android One UI 5.1 – Android 13 Dimensions 157,8 x 76,2 x 7,6 mm

Samsung S23 – La fiche technique complète