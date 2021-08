Samsung Galaxy Z Flip 3 vidéo – Un vrai bijou, robuste, performant et différent - IDBOOX

Découvrez le splendide Galaxy Z Flip 3 dans notre vidéo ainsi que nos premières impressions sur ce smartphone pliable atypique.

L’actualité Samsung est très riche en cette rentrée 2021. Nous avons pu prendre en main toutes les nouveautés de la compagnie dont le Galaxy Z Flip 3. On vous fait partager notre découverte en vidéo pour que vous puissiez aussi l’admirer sous tous les angles.

Galaxy Z Flip3 – Un vrai petit bijou

Pour mémoire le Galaxy Z Flip 3 est un smartphone pliable avec une forme atypique. Très compact, il reprend le concept des smartphones à clapet. C’est un vrai plaisir de retrouver le geste spécifique de ce genre de smartphone lorsqu’on l’ouvre d’une seule main. La manipulation est simple et agréable.

Autre avantage de ce format, il est très peu encombrant. Le Z Flip 3 se glisse dans une poche de chemise tout en ayant un très grand écran AMOLED de 6,7 pouces. Cela peut paraître très grand mais il prend naturellement sa place dans le creux de la main.

Il faut préciser que cette dalle possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz.

Vous l’aurez compris, on est clairement sur un smartphone premium. D’ailleurs, on a l’impression de tenir un vrai petit bijou entre les mains.

Il ne donne pourtant pas l’impression d’être fragile. Au contraire, le Galaxy Z Flip 3 renvoie une image de robustesse.

Samsung a tout fait pour protéger son smartphone. Il est entouré d’un cadre en aluminium et entièrement recouvert de verre Gorilla Glass Victus. L’écran pliable semble aussi avoir été renforcé. Il offre une plus forte résistance au toucher.

Un smartphone pliable robuste

Les charnières qui avaient fais couler beaucoup d’encre sont à peine visibles. Cela permet au smartphone d’être certifié IPx8. Cela veut dire qu’il résiste à l’eau douce mais pas à l’eau de mer. La charnière n’est pas complètement étanche et un grain de sel pourrait l’endommager.

Comme son prédécesseur, le Galaxy Z Flip3 est doté d’un deuxième écran à l’extérieur pour ne pas avoir besoin de l’ouvrir en permanence. Maintenant, cet écran Super AMOLED mesure 1,9 pouce.

Plus grand, il offre une meilleure interaction avec le smartphone. On peut lire ses notifications, piloter sa musique avec un lecteur, utiliser le double capteur photo 12MP extérieur, etc. Vous pouvez voir tout cela dans la vidéo.

Un mot sur les performances. Le Galaxy Z Flip 3 tourne avec un processeur Snapdragon 888 accompagné de 8Go de RAM et 128/256Go de stockage. Il ne manque pas de puissance et n’est pas limité dans ses usages.

Ce format permet également de découvrir une nouvelle façon d’utiliser son smartphone en mode Flex. Le smartphone est posé avec son écran à moitié replié. C’est comme une sorte de support intégré pour avoir les mains libres pendant une visio ou prendre des photos.

Samsung a développé des fonctions spécifiques à certaines applis quand l’écran est dans cette position. Vous pouvez en voir la démonstration dans la vidéo.

Notre sentiment

Cela faisait longtemps qu’un smartphone ne nous avait pas fait un tel effet. Le Galaxy Z Flip 3 est unique et il apporte un vent de changement vivifiant.

Son ergonomie et ses finitions prouvent également que Samsung n’est plus dans la phase « prototype ». On est à des années lumières de l’ancien modèle.

Le Galaxy Z Flip 3 et son écran pliable semblent prêts pour la consommation de masse.

Le constructeur a également fait un effort pour démocratiser sa technologie des écrans pliables. Le Z Flip 3 devient abordable avec un prix qui avoisine celui d’un S21. Le Galaxy Z Flip 3 est vendu à partir de 1059€. Jusqu’au 31 octobre bénéficiez de150€ de remise sur l’achat d’un ou plusieurs produits éligibles de l’écosystème Galaxy. Cliquez ici

Samsung fait évoluer le Z Flip 3 dans le bon sens et il fait vraiment envie. On attend avec impatience de pouvoir le tester.

Les caractéristiques techniques

Taille des écrans

Ecran principal : 6.7″ Dynamic AMOLED 2X (2640 x 1080)

Ecran externe : 1.9″ Super AMOLED (260 x 512)

Dimension :

Ouvert : 72.2 x 166 x 6.9 mm

Fermé : 72.2 x 86.4 x 17.1~15.9 mm

Poids : 183g

Processeur : Qualcomm Snapdragon 888 Octo-core

Taux de rafraichissement de l’écran maximal : 120Hz (écran principal)

Appareil Photo : 12MP (Grand Angle), 12MP (Ultra Grand Angle)

Appareil photo frontal : 10MP (externe)

Batterie : 3300mAh (typique)

Mémoire : 8Go

Stockage : 256Go / 128Go

Compatibilité S Pen : Non