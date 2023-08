Samsung injecte encore plus d’intelligence artificielle dans ses smartphones

Samsung fait passer la retouche photo au niveau supérieur avec une appli d’intelligence artificielle. Votre smartphone est-il compatible ?

Avec l’appli Galaxy Enhance-X, Samsung rajoute une grosse dose d’intelligence artificielle dans les Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy Note. Si vous êtes passés à côté de cette appli, n’attendez pas plus longtemps pour la télécharger. Elle est gratuite et elle se trouve sur le Galaxy Store.

Galaxy Enhance-X utilise l’intelligence artificielle pour améliorer vos photos en quelques clics. Passage en HDR, suppression du flou, luminosité, elle propose de nombreux traitements automatiques ou manuels pour transformer vos photos.

L’intelligence artificielle concoctée par Samsung est particulièrement efficace. Quelques clics suffisent pour métamorphoser une photo.

L’appli Galaxy Enhance-X était déjà disponible sur la série des Galaxy S22 mais Samsung a étendu la compatibilité à de nombreux autres appareils. Vous devez au minimum posséder un appareil avec Android 13 et One UI 5.1.

Quels sont les smartphones compatibles avec Galaxy Enhance-X ?

Voici la liste complète des smartphones compatibles avec Galaxy Enhance-X :

– Galaxy Note 20 and Galaxy Note 20 Ultra

– Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE

– Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE

– Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

– Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

– Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip

– Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Fold 2

-Et aussi les Z Flip 5 et Z Fold5

Samsung veut aller encore plus loin. La compagnie souhaite également la rendre compatible avec les smartphones Galaxy A, Galaxy M et les tablettes Galaxy Tab.

